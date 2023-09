Zions Bancorporation NA

Unternehmensprofil

Zions Bancorporation ist eine der ersten Adressen in der US-amerikanischen Finanzdienstleistungsbranche. Die Gruppe besteht aus einer Reihe großer Banken, die in ausgewählten Wachstumsmärkten tätig sind. Mit lokalen Management-Teams betreibt Zions rund 450 Full-Service- Bankfilialen, vor allem in Arizona, Kalifornien, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington und Wyoming. Darüber hinaus zählt sich Zions zu den größten Anbietern von Krediten für kleinere und mittlere Unternehmen (die basierend auf einem Programm der US Small Business Administration bedient werden) sowie in den Bereichen öffentliche Finanzen und Agrarfinanzierung.

Offizielle Webseite: www.zionsbancorporation.com