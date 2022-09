Bereits mehrfach warnte Michael Burry, vor allem bekannt als „Big Short“-Mann, der die Finanzkrise vorhersah, vor einem Zusammenbruch der Aktienmärkte. Ein neuster Tweet von ihm könnte nun andeuten, dass dieser Zusammenbruch bereits in vollem Gange ist, wie Markets Insider berichtete. Von Jennifer Senninger

Bereits im Sommer vergangenen Jahres warnte er Anleger, vor der „größten Spekulationsblase aller Zeiten“. Nun teilte er auf Twitter einen Screenshot des S&P 500s. Dieser verdeutlicht, dass der Index trotz mehrerer Rallyes 2022 bereits um 18 Prozent seit seinem Höchststand im Januar gefallen ist.



„And yet I keep getting asked wen crash?“ Übersetzt: “Und trotzdem werde ich immer wieder gefragt: Wann Crash?” Bei „wen crash“ meint Burry, der für seine kryptischen Tweets bekannt ist, vermutlich „when“ und macht sich dabei womöglich über die schlechte Rechtschreibung seiner Anhänger lustig.

So oder so: Der Tweet von Burry, der wie immer von ihm bereits wieder gelöscht wurde, könnte darauf hindeuten, dass er zeigen will, dass der Zusammenbruch der Aktienmärkte bereits in vollem Gange ist. Kurzlebige Rallyes wären dann also vorbei.