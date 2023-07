Wachstumswerte hinken dem DAX hinterher. Doch langfristig ist Gewinndynamik der Treibsatz für die Kurse. BÖRSE ONLINE hat die 30 besten Aktien dieser Sparte herausgefiltert.

Seit 2004 veröffentlicht BÖRSE ONLINE jedes Jahr die Top-30-Liste der wachstumsstärksten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Und seit 2020 dreht sich das Rad immer schneller: Regelmäßig wird die Rangliste durch externe Schocks durcheinandergewirbelt.

In den vergangenen Jahren waren dafür die Corona-Pandemie und der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine verantwortlich. 2023 ist es vor allem das Ende der Nullzinspolitik, das für hohe Fluktuation sorgt. Viele Firmen können ihre Wachstumsraten wegen gestiegener Kapitalkosten nicht halten, andere wiederum profitieren von der neuen Situation. Erneut müssen 13 Aktiengesellschaften ihren Platz in der Rangliste räumen.

Anpassung bei den Wachstumswerten

Für das Wikifolio-Zertifikat mit der WKN LS9GJP, das die 30 am schnellsten wachsenden Unternehmen investierbar macht, bedeutet das: Die zwölf Monate seit dem Anpassungstermin Mitte 2022 gerieten zur Nullrunde.

Nach dem Sensationsjahr 2021 mit deutlich mehr als 30 Prozent Wertzuwachs folgte 2022 die Ernüchterung: Das Zertifikat gab sämtliche Kursgewinne des Vorjahres wieder ab. Seither kommt es kaum mehr vom Fleck. Hauptgrund ist die hartnäckige Baisse im Nebenwertesegment.

Während der DAX erst kürzlich ein neues Rekordhoch erreichte, liegen Aktien aus der zweiten und dritten Reihe wie Blei im Markt. Da die wachstumsstärksten Unternehmen vornehmlich in den unteren Börsensegmenten zu Hause sind, läuft es nunmehr seit eineinhalb Jahren schlecht.

Keine Baisse dauert ewig – auch nicht für Wachstumswerte

Doch keine Baisse dauert ewig. Geduldige Anleger wissen: Wenn das Nebenwertesegment eines Tages wieder ins Laufen kommt, werden die Top-Wachstumswerte überproportional profitieren.

Vielleicht tragen die 13 Neulinge um den Streaming-Spezialisten Cliq Digital, den neuen Stern am Wachstumshimmel, dazu bei, dass das Wikifolio schon bald wieder Fahrt aufnimmt.

13 Neulinge bei Deutschlands wahren Wachstumswerten

Recht stabil zeigten sich im Zwölfmonatsrückblick unsere Dauerbrenner Atoss Software, Bechtle und Nexus, die bereits zum Start des Wikifolios im Sommer 2015 ins Portfolio aufgenommen worden waren.

Doch einstige Hoffnungsträger wie der Dämmstoffspezialist Steico und der Immobilienfinanzierer Hypoport verloren so drastisch an Wert, dass sie die Performance zunichtemachten. Beide leiden besonders stark unter den steigenden Zinsen, die die Bautätigkeit in Deutschland bremsen.

DAX-Aktien gemischt

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den wenigen DAX-Aktien, die vor Jahresfrist den Sprung in die Rangliste der 30 wachstumsstärksten deutschen Unternehmen schafften. Infineon und MTU Aero Engines glänzten mit hohen zweistelligen Wertzuwächsen, während Adidas, Sartorius und Symrise zu Performance-Bremsen verkamen. Alle drei zählen nach verfehlten Erwartungen und reduzierten Gewinnschätzungen der Analysten nicht mehr zu den Top-Wachstumswerten im Lande.

Im Fall Symrise ist das besonders bitter, denn bislang hatte der Hersteller von Duft- und Aromastoffen den Gewinn mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks gesteigert und war somit Dauergast im Wikifolio.

Die Kriterien für Deutschlands beste Wachstumsaktien

Entscheidend für die Aufnahme in die Rangliste und damit auch ins Wikifolio ist das Gewinnwachstum über einen Zeitraum von zehn Jahren. Dabei wird aus den Gewinnsteigerungen der vergangenen acht Jahre und den Schätzungen für 2023 und 2024 aus der Datenbank von BÖRSE ONLINE eine durchschnittliche Wachstumsrate errechnet.

Maximal zwei Gewinnrückgänge werden den Kandidaten innerhalb einer Dekade zugestanden — und die dürften nicht die Schätzungen für die Zukunft betreffen. Denn Ziel unserer Auswertung ist es, ein Portfolio aus 30 langfristig solide wachsenden Firmen zusammenzustellen.

Unternehmen, die am Ende ihrer Wachstumsphase angelangt sind, haben keine Chance, sich für die Rangliste zu qualifizieren (wobei sich die fundamentalen Bedingungen eben auch ändern können, wie das Beispiel Symrise zeigt).

Die besten Wachstumsaktien

Sollten die Schätzungen der Analysten die Realität halbwegs treffen, schaffen es wie in den Vorjahren nur vier von mehr als 500 Unternehmen aus unserer Datenbank, den Gewinn zwischen Anfang 2015 und Ende 2024 in jedem Jahr zu steigern: Neben Atoss Software, Bechtle und Nexus zählt Mensch und Maschine zu diesem erlauchten Kreis. Was das Gewinnwachstum insgesamt angeht, sind die Klassiker Atoss, Nexus und Bechtle mit Steigerungsraten zwischen 15und 20 Prozent jedoch nur im letzten Tabellendrittel zu finden.

Die Plätze auf dem Siegerpodest gehen in diesem Jahr an Cliq Digital, Infineon und Puma. Der neue Spitzenreiter startete als Online-Gaming-Anbieter und wandelte sich im Laufe der Zeit zu einer festen Größe im Streaming-Markt. Cliq Digital steigerte den Gewinn in den vergangenen acht Jahren durchschnittlich um fast 50 Prozent. Das Ergebnis je Aktie hat sich zwischen 2015 und 2022 mehr als verzehnfacht. Und auch für die Zukunft sind die Analysten extrem zuversichtlich — eventuell sogar zu optimistisch, weshalb die Redaktion die Aktie bislang nur mit „Beobachten“ einstufte. Da wir nicht für uns in Anspruch nehmen, die Ultima Ratio gepachtet zu haben, lassen wir uns jedoch gern eines Besseren belehren und nehmen die Aktie ins Wikifolio auf.

Das gilt auch für die beiden an-deren Neueinsteiger, die wir bislang nicht mit einer Kaufempfehlung versehen hatten: Den im DAX notierten Pharmakonzern Merck und den Holzspezialisten Delignit.

Weitere prominente Neuzugänge aus dem Leitindex sind Deutsche Börse und SAP. Mit Talanx schafft es außerdem die Mutter des haarscharf an den Top 30 vorbei-geschrammten DAX-Konzerns Hannover Rück neu in die Rangliste der Redaktion.

Bunter Branchenmix bei den Wachstumswerten

Die übrigen Neueinsteiger stammen aus den verschiedensten Branchen. 2G Energyist als Anbieter von dezentralen Heiz- und Kühlsystemen ein klarer Profiteur der Energiewende, Datron und Homag repräsentieren den deutschen Maschinenbau, beim Fotospezialisten Cewe Stiftung dürfte sich die Gewinnsituation wegen der wieder aufkeimenden Reiselust nach der überwundenen Corona-Pandemie verbessern.

Während der Raumfahrt- und Telematikkonzern OHB in den vergangenen Jahren schon mehrfach in der Rangliste zu finden war, feiern das Internetportal Scout24 und der Musik- und Buchverlag Edel Premiere.

Bleibt zu hoffen, dass die neue Aufstellung nicht wieder durch unvorhersehbare Ereignisse durchgeschüttelt wird und die frühere Kontinuität in die Rangliste zurückkehrt — und damit auch die einstmals herausragende Performance des Wikifolio-Zertifikats. Welche Kraft in Wachstums-werten steckt, hat das Jahr 2021 eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Dieser Artikel erschien zuerst im Börse Online Heft. Die aktuelle Ausgabe finden Sie hier.

