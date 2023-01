Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: E.on. Wie geht es mit dem RWE Konkurrenten weiter und hat die Aktie noch etwas mehr zu bieten, als die reine Dividende?

E.on ist eines der größten privat geführten Energieunternehmen der Welt und neben RWE der zweite große Energieversorger im DAX. Der Konzern hat sich vornehmlich auf die zwei Bereiche „Energienetze“ und „Kundenlösungen“ spezialisiert.





E.on-Aktie: Es fehlt die Fantasie

Nach der Abspaltung der Energieerzeugungstochter Uniper, welche inzwischen in argen Schwierigkeiten steckt, wandte sich E.on aber im Rahmen einer Umstrukturierung immer mehr vom klassischen Geschäft des Energieerzeugers ab.



Dementsprechend niedrig sind hier auch aktuell die Fantasien für erneuerbare Energien & Co. und die Erwartungen der Analysten sind ebenfalls nicht besonders hoch.

E.on:Abstufungen von Bank of America & Co.

In diesem Kontext gab es auch einige Abstufungen der E.on-Aktie, vor allem in den vergangenen Wochen. So sieht beispielsweise die Bank of America bis 2026 kein wirkliches Gewinnwachstum bei der Aktie.



Auch die großen Geldhäuser wie die UBS, J.P. Morgan oder Morgan Stanley sehen aktuell kaum Chancen für das Papier.



Als Dividendenwert attraktiv?

Wenn es also nach den Analysten nicht über den Kurs möglich ist Rendite zu erzielen, dann doch vielleicht über die Dividende? Immerhin hat die E.on-Aktie eine aktuelle Ausschüttungsrendite von fast sechs Prozent.



Und tatsächlich könnte E.on aufgrund seines eigentlich sehr soliden und sehr gut prognostizierbaren Geschäftsmodells hier einiges als Dividendenwert taugen. Trotzdem könnte es gerade in diesem Sektor vielleicht auch einige bessere Alternativen, wie den Konkurrenten RWE, geben.



