Ein treffsicherer Indikator schlägt gerade an und signalisiert: Für Aktien könnte es bald deutlich nach oben geht. Was dahintersteckt und warum er in 100 Prozent der Fälle richtig liegt

Was bringt das Börsenjahr 2024? Viele Anleger rätseln noch mit Spannung, wohin es mit den Kursen dieses Jahr gehen wird. Noch dazu ist es kein normales Jahr: Es ist ein Wahljahr, denn im November dieses Jahres wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.

Dies kann nochmal ein entscheidender Faktor sein, der die Märkte beeinflusst. Doch einen Hinweis, wie sie sich entwickeln könnten, ergab nun eine Untersuchung von CFRA Research, wie „Business Insider“ berichtete. Denn laut der Analyse des Recherche-Unternehmens zeigen Aktien gerade ein Signal, über das sich Anleger freuen können. Denn es deutet auf steigende Kurse hin. Das Geniale: Bislang lag dieses Signal in 100 Prozent der Fälle richtig

100-Prozent-Indikator schlägt an: Darum könnten die Aktien bald deutlich steigen

Das Recherche-Unternehmen fand heraus: Wenn der S&P 500 in einem Wahljahr im Januar eine positive Performance hinlegte, stieg der Index in den darauffolgenden Monaten im Durchschnitt um 15,6 Prozent. Das kommt gar nicht so häufig vor: Nur in elf Prozent der Fälle schnitt der Januar in einem Wahljahr positiv ab. Doch wenn er es tat, dann schnitt der S&P 500 in 100 Prozent der Fälle in diesem Jahr positiv ab. Bisher liegt der S&P 500 seit Jahresanfang fast vier Prozent im Plus. Und da der Januar bereits fast vorbei ist, gilt es als relativ wahrscheinlich, dass die positive Performance für diesen Monat bestehen bleibt.

Laut dem Chefanalagestrategen Sam Stovall von CFRA Research sei es in einem Wahljahr ein seltenes, äußerst bullisches Signal, berichtet Business Insider. Natürlich sind die Ereignisse der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft und andere Analysten haben bereits Indikatoren gefunden, die für ein eher negatives Jahr sprechen. Dennoch können diese Signale für Anleger nützliche Werkzeuge sein, um gewisse Marktentwicklungen einschätzen und abschätzen zu können.

