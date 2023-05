Garantiert Rendite machen – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Mit dieser Anlage-Strategie können Sie nur gewinnen. Wir verraten Ihnen, wie sie funktioniert

Investieren und garantiert mit Gewinn herausgehen – klingt zu schön, um wahr zu sein. Die Angst vorm Verlieren hält vermutlich zahlreiche potenzielle Anleger davor zurück, sich an den Aktienmarkt zu wagen. Diese Angst ist nicht nötig: So gibt es doch eine Anlagestrategie, mit der Sie garantiert Gewinn machen werden. Das Einzige, was Sie dafür brauchen: etwas Geduld.

Mit dieser Anlagestrategie sind Sie schlauer als 99 Prozent aller Aktionäre

Ein Jahr wie 2022 entmutigt: Die großen Indizes wie S&P, Dow oder Nasdaq schlossen das Jahr allesamt im Minus. Wie „The Motley Fool“ berichtete, können Sie den Markt aber mit einer bestimmten Strategie ganz einfach austricksen – und so oder so mit Gewinn herausgehen.

Crestmont Research machte nämlich eine spannende Analyse und fand heraus: Hätte ein fiktiver Anleger zwischen 1900 und 2022 einen ETF auf den S&P 500 gekauft und hätte diesen für mindestens zwanzig Jahre gehalten, so wäre er in jedem Fall mit Gewinn (einschließlich Dividenden) herausgegangen. Insgesamt gibt es so rund 104 mögliche Abschlussjahre (1919 – 2022), in denen man nach 20 Jahren aussteigen und die Gewinne hätte mitnehmen können. Nicht nur das: In nur einer handvoll dieser 104 Szenarien hätten Sie „nur“ eine Rendite von fünf Prozent oder weniger bekommen. Bei rund der Hälfte der Szenarien hätte sogar eine Rendite zwischen neun und 17,1 Prozent gewinkt!

Auch Börse Online ist Fan von Geduld und langfristig denken. Werfen Sie daher auch einen Blick auf unseren Aktien für die Ewigkeit Index. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden. Der Schwerpunkt liegt auf Herstellern von Produkten, die immer wieder gekauft werden müssen, etwa Procter & Gamble (Waschpulver, Rasierklingen und Windeln), McCormick (Gewürze), L’Oréal (Shampoo und Haarspray) oder Nestlé (Nahrungsmittel).

Lesen Sie auch: Immer-Gewinner-Aktien mit bis zu 36,5 Prozent Kurspotenzial: Allianz, Berkshire Hathaway, Alphabet, Mercedes, Apple und Co.

oder: Analysten empfehlen jetzt Alphabet, Microsoft, Linde und Mercedes zum Kauf - Wie es um die anderen Aktien für die Ewigkeit steht