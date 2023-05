Es gibt Aktien, die fast immer im Kurs zulegen. So genannte Immer-Gewinner oder auch Aktien für die Ewigkeit können teilweise auch hohe Kurspotenziale bieten. Was Anleger jetzt von den Aktien von Apple, Allianz, Alphabet, Berkshire Hathaway, Mercedes und Co erwarten können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Immer-Gewinner-Aktien mit hohen Kurszielen

Aktien für die Ewigkeit

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index (investierbar über ein Zertifikat) befinden sich 30 Immer-Gewinner-Aktien. Und laut der aktuellsten Auswertung der Analysten bei Bloomberg weist die Aktie von Anglo American ein Kurspotenzial von 36,42 Prozent auf. Damit hat der Rohstoff-Konzern aktuell die höchsten Kurschancen der 30 Immer-Gewinner. Doch bereits dahinter kommt mit Mercedes eine deutsche Aktie. Die Experten rechnen Mercedes ein durchschnittliches Kursziel von 90,38 Euro aus und damit ein Kurspotenzial von 34,63 Prozent. Anleger können die Mercedes-Aktie kaufen. Auf Rang drei folgt dann mit Walt Disney ein weiterer weltbekannter Konzern. Dem Unterhaltungs-Konzern werden Kurschancen von 33 Prozent attestiert.

Auch Allianz, Apple, Alphabet und Berkshire Hathaway mit hohen Kurszielen

Doch auch weitere Papiere weisen gute Kurschancen auf. So steht etwa die Allianz-Aktie auf Rang 8 der Tabelle und bietet momentan 19 Prozent Kurspotenzial. Knapp hinter der Allianz folgt dann die Warren Buffett-Aktie Berkshire Hathaway. Bei Berkshire soll es laut den Analysten noch um 13,64 Prozent heraufgehen. Bei der Aktie von Alphabet sind es dann immerhin noch 11,07 Prozent und bei der Apple-Aktie 5,16 Prozent.

Allerdings gibt es mit Church & Dwight, General Mills und McCormick auch drei Aktien, denen die Experten bei Bloomberg keine Kurschancen mehr zurechnen. Allerdings sind das nur zehn Prozent der Immer-Gewinner-Aktien und für Anleger dürfte das verschmerzbar sein.

