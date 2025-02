Die besten Analysten der Welt haben gesprochen: Zwei Aktien stehen ganz oben auf ihren Empfehlungslisten. Eine davon verspricht stabile Erträge in der Energiebranche, die andere revolutioniert digitale Forensik und Cybersecurity. Was steckt hinter diesen Unternehmen, und warum setzen die klügsten Köpfe der Wall Street auf sie? Wir nehmen die beiden Top-Aktien genauer unter die Lupe.

Auf diese Aktie schwört die Wall Street

Der US-Analyse-Dienst Tipranks verzeichnet in seiner Datenbank alle Analysten und ihre Empfehlungen. Datenbasiert lässt sich so herausfinden, welche Analysten oft richtig liegen und welche die höchsten Renditen bringen. Und diese Aktie wird von einer der besten Analystinnen der Welt empfohlen:

Das erste Unternehmen operiert in einer Branche, die von globalen Entwicklungen und der wachsenden Energienachfrage profitiert: Es sorgt dafür, dass wichtige Rohstoffe effizient transportiert werden. Seit mehr als 20 Jahren ist es ein fester Bestandteil der amerikanischen Energieinfrastruktur und ermöglicht durch innovative Technologien eine verlustfreie Kompression von Gas für den sicheren und effizienten Transport durch Pipelines. Dabei setzt es nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf Umweltfreundlichkeit, indem es den CO2-Ausstoß reduziert.

Finanziell punktet das Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell: Die Dividendenrendite liegt bei über 3%, während der freie Cashflow kontinuierlich wächst. Analysten erwarten eine Verdopplung des Gewinns im kommenden Jahr, was den Wert der Aktie weiter steigern könnte. Kein Wunder, dass die besten Analysten der Wall Street hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen.

Cybersecurity-Aktien im Fokus: Die Zukunft der digitalen Forensik

Das zweite Unternehmen stammt aus Israel und ist ein Marktführer in der digitalen Forensik. Mit seinen innovativen Hard- und Softwarelösungen ermöglicht es weltweit Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsorganisationen, digitale Spuren zu analysieren und wichtige Beweise zu sichern. Die Technologie erlaubt es, verschlüsselte oder gelöschte Daten aus Smartphones, Smartwatches und anderen Geräten wiederherzustellen, was es zu einem unverzichtbaren Partner für Ermittler macht.

Der Markt für Cybersecurity wächst rasant, und dieses Unternehmen steht mit einem Marktanteil von 50% an der Spitze. Das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigt das starke Vertrauen der Anleger in die Zukunft des Unternehmens. Analysten prognostizieren zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ertrag, was die Aktie zu einer attraktiven Option für langfristige Investoren macht. Kein Wunder, dass einer der renommiertesten Analysten der Wall Street diese Aktie als Top-Pick führt.

