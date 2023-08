Diese Dividendenrendite kann sich sehen lassen: Das Rohöl-Tanker-Unternehmen DHT Holdings belohnt seine Anleger mit einer satten Dividende. Blackrock stockte die Position ordentlich auf

Rezessionsängste, Zinsen, Inflation… auch, wenn es seit Jahresanfang an den Börsen wieder bergauf geht, bestehen viele Unsicherheiten und Sorgen bei Anlegern weiter. Wem einige Investments zu diesen Zeiten zu heikel sind, kann als Defensiv-Strategie zu Dividendenaktien greifen. Denn diese erfreuen ihre Anleger nicht nur mit einer Ausschüttung. Sie gelten meistens auch als stabil, mit solidem Geschäftsmodell und einer ordentlichen Bilanz. Schließlich können diese Unternehmen ihre Gewinne so einteilen, ihren Anlegern auch noch etwas vom Kuchen abzugeben.



Wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtete, sieht das Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, ähnlich. So hieß es in einer aktuellen Mitteilung von Wei Li, dem Global Chief Investment Strategist: „Die US-Gewinne stagnieren. Die Markterwartungen für einen Anstieg der Margen im nächsten Jahr sehen rosig aus, da der Arbeitskräftemangel weiterhin Druck auf die Löhne ausübt. Wir sehen eine Achterbahnfahrt der Inflation, da der Arbeitsmarktschock das Ausgabeninkongruenz ablöst. Wenn Unternehmen in einer stagnierenden Wirtschaft versuchen, ihre Margen gegen diesen Lohndruck zu schützen, könnte dies zum Inflationsdruck beitragen und möglicherweise zu noch höheren Leitzinsen der Zentralbanken führen“.





Auf diese Mega-Dividendenaktie hat es Blackrock abgesehen

Eine Mega-Dividendenaktie, die sich im Portfolio von Blackrock befindet, ist DHT Holdings, wie TipRanks berichtete. Dabei handelt es sich um ein Rohöltanker-Unternehmen, das einige der größten Öltanker der Welt besitzt. Durch das starke Geschäftsmodell konnte DHT Holdings solide Einnahmen erzielen. Am 30. August die die nächste Ausschüttung für 35ct je Aktie geplant. Auf das Gesamtjahr gerechnet entspricht dies 1,4 Dollar je Aktie – und damit einer derzeitigen Dividendenrendite von satten 14,5 Prozent! Im zweiten Quartal hat Blackrock 1,7 Millionen Aktien von DHT Holdings hinzugekauft, sodass der Vermögensverwalter nun insgesamt 9,5 Millionen Stück der Papiere besitzt – ein Wert von über 91 Millionen Dollar.

