So langsam nimmt die Dividenden-Saison richtig Fahrt auf. Mit welchen Aktien Anleger schon im März bis zu 14,77 Prozent Dividendenrendite einfahren und welche Aktien Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits mit der Dividende starten.

Hohe Dividenden im März bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr A.P. Moller Maersk 4,00% 19.03. 1 Accent Group 6,44% 05.03. 2 BB Biotech 5,41% 21.03. 1 Danske Group 8,88% 24.03. 2 Datagroup 3,58% 19.03. 1 EVN 4,95% 03.03. 1 Klepierre 5,87% 04.03. 2 Kraft Heinz 5,04% 07.03. 4 MVV Energie 4,59% 17.03. 1 Nordea Bank 7,23% 21.03. 1 Novartis 3,36% 11.03. 1 PepsiCo 3,41% 07.03. 4 Roche 3,03% 27.03. 1 Vale 7,91% 10.03. 1 Okeanis Eco Tankers 14,77% 03.03. 4

Zu den spannenden Dividenden-Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen wir gleich. Zunächst lohnt ein Blick auf die hohen Dividenden der dänischen Bank Danske Bank mit 8,88 Prozent und natürlich auf die 14,77 Prozent des griechischen Unternehmens Okeanis Eco Tankers.

Dabei ist Okeanis Eco Tankers Corp ein internationales Tankerunternehmen, das sich auf den Transport von Rohöl spezialisiert hat. Das griechische Unternehmen, welches an der NYSE gelistet ist, besitzt und betreibt das Unternehmen eine Flotte von 14 modernen Tankern, darunter sechs Suezmax- und acht VLCC-Tanker. Diese Schiffe sind nach ECO-Standards gebaut, verfügen über Abgasreinigungssysteme (Scrubber) und entsprechen den Vorschriften für Ballastwasserbehandlung. Zwar verfehlte das Unternehmen zuletzt die Erwartungen und deswegen ging der Kurs auch gen Süden. Doch das Unternehmen zeigt sich für 2025 zuversichtlich und erwartet eine erhöhte Nachfrage nach Transportkapazitäten aufgrund geopolitischer Veränderungen. Anleger bedenken, dass diese Dividenden-Aktie zwar spannend ist, dass es aber aufgrund von geringen Handelsvolumina und generellen Risiken mit Vorsicht zu genießen ist.

Diese Dividendenrenditen gibt es bei Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im März

Wesentlich sicherere Dividendenrenditen können Anleger im März bei den Schweizer Aktien BB Biotech (5,41 Prozent), Novartis (3,36 Prozent) und Roche (3,03 Prozent) verdienen. Alle drei Schweizer Aktien zahlen zudem bereits ihre gesamte Jahresdividende.

Ebenfalls anschauen können sich Anleger die Datagroup-Dividende in Höhe von 3,58 Prozent und die MVV Energie-Dividende in Höhe von 4,59 Prozent.

Insgesamt merkt man, dass bereits eine große Fülle an Aktien ihre Ausschüttungen im März haben und dass damit die Dividenden-Saison offiziell beginnt.

Hinweis zu Dividenden im März 2025

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im März 2025 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im März 2025 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im März. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im März 2025 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

