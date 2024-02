Der Sprung in den S&P 500-Index ist für Unternehmen eine große Sache. Zwei Aktien könnten laut Experten der Aufstieg bald gelingen. Sollten Anleger jetzt noch zuschlagen?

Nicht jedes Unternehmen kann es einfach so in den S&P 500 schaffen, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Konzerne umfasst. Kandidaten, die sich für den Index qualifizieren wollen, müssen derzeit unter anderem eine Marktkapitalisierung von mehr als 12,7 Milliarden US-Dollar haben und im letzten Quartal und Jahr einen Gewinn erzielt haben. Für Anleger kann der Kauf einer Aktie vor dem Einstieg in den S&P 500 interessant sein, da die Aufnahme in den Index nicht selten mit hohen Kurssprüngen verbunden ist. Ein Grund ist, dass beispielsweise Anbieter von ETFs Aktien des entsprechenden Unternehmens kaufen müssen, um den Index weiter genau nachbilden zu können. Und genau dieses Szenario könnte bei diesen beiden Aktien demnächst eintreten, wie die Plattform „TipRanks“ berichtete.

Super Micro Computer ist schon jetzt für den S&P 500 qualifiziert

Dass es die Aktie des Technologieunternehmens Super Micro Computer in den S&P 500 schafft, ist laut „TipRanks“ nur noch eine Frage der Zeit. Das amerikanische Unternehmen verfügt schon jetzt über eine mehr als ausreichende Marktkapitalisierung von 39 Milliarden US-Dollar. Allein in diesem Jahr verzeichnete die Aktie ein Kursplus von 145 Prozent. In einem Zeitraum von fünf Jahren stieg der Kurs um sagenhafte 4417 Prozent. Das Unternehmen profitiert dabei von dem Hype um Künstliche Intelligenz (KI) und stellt für entsprechende Chips von Nvidia Server mit ordentlich Rechenpower zur Verfügung. Dass das Geschäft läuft, zeigen auch die Zahlen. Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Super Micro einen Nettogewinn von 640 Millionen US-Dollar. Der letzte Quartalsbericht 2024 zeigte zudem, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 103 Prozent gewachsen war. Die Prognose des Unternehmens für das dritte Quartal sagt eine Verdreifachung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum voraus.

e.l.f. Beauty hat noch etwas mehr Zeit

Noch etwas länger mit einer Aufnahme in den S&P 500 könnte es laut „TipRanks“ bei e.l.f. Beauty dauern. Der Hersteller von nachhaltigen Beauty- und Pflegeprodukten steht derzeit bei einer Marktkapitalisierung von 9,5 Milliarden US-Dollar und bräuchte noch einen Schub, um auf die 12,7 Milliarden US-Dollar zu kommen, die zur Aufnahme berichtigen. Schaut man sich die Zahlen des Unternehmens an, sollte dieser Schub aber kein Problem sein. Das Unternehmen konnte in den letzten 20 aufeinanderfolgenden Quartalen ein Umsatzwachstum verzeichnen. Laut den letzten Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 glänzte e.l.f. Beauty sogar mit einem Umsatzwachstum von 85 Prozent und einem Anstieg des Nettogewinns um 40,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dementsprechend erhöhte der Konzern die Umsatz- und Nettogewinnprognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2024 um 9,3 sowie 13,8 Prozent. Die Aktie war innerhalb eines Jahres um 135 Prozent und in den letzten fünf Jahren um 1736 Prozent gestiegen. Mit einer Aufnahme in den S&P 500 könnte dieser Lauf für beide Unternehmen aber noch nicht zu Ende sein.

