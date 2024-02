Bei der Geldanlage auf die Kosten zu achten, kann sich langfristig bezahlt machen, denn dies bedeutet am Ende des Tages mehr Rendite für den Anleger. Das sind die günstigsten ETFs für alle großen Indizes:

Wer langfristig und souverän investieren will, der macht dies häufig mit ETFs. Allerdings hat sich die Landschaft rund um die Indexfonds deutlich verändert. Inzwischen gibt es Produkte mit 0,02 Prozent Kostenquote genauso wie Fonds mit 2,00 Prozent TER. Da Kosten direkte Auswirkungen auf die Rendite haben, sollten Anleger hier dementsprechend sensibel sein, denn der Unterschied kann über lange Zeiträume schnell vierstellig werden.

Die günstigsten ETFs für die Welt, den S&P500, DAX & Co.

Folglich kann es sich für Anleger lohnen einen Blick auf die günstigsten ETFs für die ganze Welt, den S&P500, den DAX und die Emerging Markets zu werfen:

SPDR S&P 500 UCITS ETF (Kostenquote: 0,03 Prozent)

Wer günstig in den breiten amerikanischen Aktienmarkt investieren will, der kann dies am besten mit dem SPDR S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B6YX5C33) tun. Dieser bildet die 500 Werte des Leitindex S&P500 extrem kostengünstig zu 0,03 Prozent Gebühr pro Jahr ab.

Amundi DAX UCITS ETF (Kostenquote: 0,03 Prozent)

Ähnlich preiswert kann eine Investition in den deutschen Leitindex sein. Wer mit dem Amundi DAX UCITS ETF (ISIN: LU2611732046) in die 40 größten Unternehmen Deutschlands investiert, zahlt gerade einmal 0,03 Prozent TER pro Jahr.

Amundi Prime Global UCITS ETF (Kostenquote: 0,05 Prozent)

Mehr als nur die großen Indizes, sondern die gesamte Welt (in Bezug auf die Industrieländer) können Anleger mit dem Amundi Prime Global UCITS ETF (ISIN: LU1931974692) in ihren Portfolios abbilden. Dieser ETF deckt fast exakt dasselbe ab wie der MSCI World, aber zu sehr geringen Kosten von 0,05 Prozent pro Jahr.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF (Kostenquote: 0,10 Prozent)

Eine Investition in Schwellenländer ist häufig mit hohen ETF-Gebühren verbunden, allerdings nicht für die Anleger, die den Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF (ISIN: LU2300295123) kaufen. Dieser Indexfonds bietet die gesamte Bandbreite der Schwellenländer schon zu 0,10 Prozent TER.

