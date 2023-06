Aktuell herrscht Krisenstimmung an den Märkten, aber der bekannte Fundstrat Analyst Thomas Jong Lee sieht die Möglichkeit auf eine 20 Prozent Rallye. Dazu müssen aber diese drei Faktoren stimmen.

Auch wenn es täglich an den Finanzmärkten vom Gefühl her immer ein bisschen mehr nach Weltuntergang aussieht, erwartet Fundstrat Analyst Thomas Jong Lee eine Rallye an den Börsen. Tatsächlich scheinen die Bewegungen in den Indizes dem Marktbeobachter auch Recht zu geben.

20 Prozent Rallye an den Märkten, wenn diese 3 wichtigen Faktoren stimmen

Allerdings ist Thomas Jong Lee der Meinung, dass noch drei weitere wichtige Faktoren stimmen müssen, damit es an den Märkten noch viel weiter nach oben gehen kann. Das braucht es für eine weitere Rallye:

Niedrige Inflationsrate für die Rallye

Als Erstes ist dafür wichtig, dass die Inflationsrate für die USA im Mai unter den Erwartungen bleibt oder diese zumindest nicht übertrifft. Nach heißen April-Daten will die Fed nämlich erneut die Zinsen anheben und ohne weitere steigende Teuerung ist erst eine Pause möglich.

Anleger sollten also einen Blick auf diese Daten haben. Aktuell erwartet werden 0,4 Prozent auf Monatsbasis und 5,5 Prozent auf Vorjahresbasis.

KI-Boom ein weiterer wichtiger Faktor

Ein weiterer wichtiger Faktor für Lee ist außerdem der aktuelle Boom an der Börse um KI-Aktien. Dieser muss laut dem Marktbeobachter unbedingt weitergehen.

Hintergrund ist dabei wieder mal die Fed. Während diese einen allgemeinen Anstieg des Aktienmarktes vermutlich nicht dulden würde, so könnte sie doch eine “Bekämpfung” der Börsen aufgrund des Hypes um die Zukunftstechnologie unterlassen.

Zunehmende breite an den Märkten ist der wichtigste Faktor

Der allerdings entscheidende Faktor für den Analysten ist aber eine zunehmende breite im Markt. So haben bisher nur die Big-Tech-Aktien die Indizes nach oben getrieben und sind für 95 Prozent der bisherigen Gewinne (YTD) verantwortlich.

Für eine Rallye, so Lee, müssen deswegen die kleineren Aktien endlich aus dem Bärenmarkt kommen. Anleger, die die Aufwärtsbewegung frühzeitig erkennen wollen, sollten also einen Blick auf Indizes wie den Russell 2000 werfen.

