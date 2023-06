KI ist aktuell in aller Munde, doch es gibt einige Megatrends, die sich schon abzeichnen und die in Zukunft die Märkte noch stärker verändern könnten als Künstliche Intelligenz. Wer hier dabei sein will, der muss aber unter Umständen schnell sein.

Das Anlegermagazin Barrons hat sich in einem kürzlich veröffentlichten Artikel nicht nur auf den aktuellen Hype um KI konzentriert, sondern identifiziert, was die nächsten Megatrends der kommenden Jahre sein könnten.

Diese fünf Trends werden die Märkte in den kommenden Jahren bewegen

Diese Fünf hat das Research-Team dabei ausgemacht. Wer allerdings hier dabei sein will, der sollte sich beeilen, denn wie das Thema KI gezeigt hat, weiß man nie, wann die Begeisterung losbricht:

Medizinische Wunder

Ein erster Trend könnte rund um neue medizinische “Wunder” bzw. Forschungsergebnisse entstehen. Wie schon der Höhenflug und BioNTech und Co. gezeigt hat, ist die Zeit dafür eigentlich reif. Im Zeitalter von Diätspritzen und neuronalen Netzwerken, die Elon Musk Menschen ins Hirn pflanzt, scheint ein Hype rund um BioTech-Aktie nicht weit weg.

Investieren können Anleger hier unter anderem mit dem L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

Indiens Aufstieg

Bereits vielfach prophezeit wird zudem ein Investmenttrend um Indien. Das bevölkerungsreichste Land der Welt befindet sich im Aufschwung und könnte immer wichtiger für die globale Wirtschaftswelt werden.

Ein Investment kann man zum Beispiel mithilfe des Franklin FTSE India UCITS ETF tätigen.

Knappes Wasser

In Zukunft aber noch wichtiger und spannender könnte der Kampf um die knappe Ressource Wasser werden. Süßwasser tritt nämlich durch globale Erwärmung immer weniger auf und in Zukunft dürften Menschen ein großes Problem mit der ausreichenden Versorgung haben.

Investments, die von diesem Trend profitieren könnten, findet man unter anderem im iShares Global Water UCITS ETF.

Energiewende

Aber der angesprochene Klimawandel könnte laut Barrons noch einen weiteren Trend lostreten, nämlich einen rund um die Energiewende. Diese ist zwar schon im Gange, aber wie wir alle am eigenen Leib spüren, liegt hier noch eine Menge Arbeit vor uns.

Dementsprechend könnte der Bereich nochmals überproportional profitieren. Investieren können Anleger hier über den First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF.

Die Folgen der KI

Einer der größten Megatrends der kommenden Jahre ist aber wohl Resultat des aktuellen rund um KI. Denn die Folgen dieses Aufschwungs könnten noch lange Nachwehen haben, die viele Bereiche des Lebens und der Wirtschaft für immer verändern könnten.

Hier gibt es aber keinen ETF, sondern hier ist aktives Stock-Picking angesagt. Inspiration finden Anleger unter anderem in diesem Artikel: 10 Aktien, um vom KI-Boom zu profitieren, die nicht Nvidia oder Microsoft sind