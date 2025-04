Es ist eine der größten Chance der letzten Jahrzehnte: Denn der Kampf um die Seltenen Erden ist in vollem Gange. Warum diese Rohstoffe für unsere moderne Zivilisation so wichtig sind und welche Aktien jetzt bis zu 200 Prozent steigen können.

Seltene Erden sind essenziell für moderne Technologien und ein geopolitisches Machtinstrument. Das weiß auch unser Aktien-Experte Golo T. Kirchhoff. Denn er schreibt, China dominiere den Markt, während die USA zunehmend abhängig von Importen seien. Zudem wolle Donald Trump diese Situation ändern und dabei auf eine aggressive Rohstoffstrategie setzen, um die amerikanische Unabhängigkeit zu sichern. Seine Politik, darunter eine Exekutivverordnung zur Förderung der heimischen Produktion, signalisiert eine klare Kampfansage. Gleichzeitig sorgt eine mysteriöse Verbindung zwischen seiner möglichen Präsidentschaft und dem Element Wolfram (Ordnungszahl 47) für Spekulationen. Der Konflikt um Seltene Erden spitzt sich weiter zu, besonders im Verhältnis zur Ukraine. Trumps Botschaft ist unmissverständlich: Wer diese Rohstoffe kontrolliert, kontrolliert die Zukunft.

Anleger können sich genau das jetzt zunutze machen. Denn im neuen Aktienreport "Trumps Seltene-Erden-Doktrin - Codename W47" führt Golo T. Kirchhoff nicht nur die wertvollsten und umkämpftesten Seltenen Erden auf, sondern verrät auch, welche Aktien bis zu 200 Prozent Kurs-Chance bieten:

200 Prozent Kurspotenzial bei dieser Rohstoff-Aktie

Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Unternehmen von einem kleineren Marktteilnehmer zu einem bedeutenden Akteur in der Branche entwickelt. Ein entscheidender Schritt war der Erwerb eines strategisch wichtigen Projekts, das nicht nur über beträchtliche Gold- und Antimonvorkommen verfügt, sondern auch bereits erhebliche Investitionen in Infrastruktur aufweist. Die steigenden globalen Rohstoffpreise sowie der wachsende Bedarf an kritischen Metallen stärken zusätzlich die wirtschaftliche Perspektive. Mit einer beeindruckenden Jahresperformance von über 188 Prozent und einer strategischen Expansion in neue Märkte scheint das Unternehmen bestens positioniert, um von aktuellen Markttrends zu profitieren.

Wenn Sie wissen möchten, um welche Rohstoff-Aktie es sich handelt und welche Papiere noch durch die Decke gehen können, dann sichern Sie sich jetzt den neuen Aktienreport "Trumps Seltene-Erden-Doktrin - Codename W47" von unserem Aktien-Spezialisten Golo T. Kirchhoff.