Hohe Dividendenrenditen und starke Kursentwicklungen – die Aktien von OMV und Ageas bieten Anlegern spannende Chancen. Während OMV mit einer beeindruckenden Sonderdividende lockt, punktet Ageas mit Stabilität und Wachstum. Lohnt sich jetzt der Einstieg?

OMV-Aktie: Attraktive Dividende und positive Kursdynamik

Die österreichische OMV-Aktie ist nicht nur für ihre Tankstellen bekannt, sondern überzeugt auch mit einer starken Dividendenpolitik. In den letzten fünf Jahren wurde die Dividende im Schnitt um 23,6 % pro Jahr erhöht. Für 2024 winkt eine Ausschüttung von insgesamt 4,75 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von knapp 10 % entspricht. Wer sich diese Auszahlung sichern will, sollte die Aktie spätestens am 4. Juli im Depot haben. Neben der hohen Dividende spricht auch die charttechnische Entwicklung für die OMV-Aktie: Nach einem stabilen Boden hat sich ein Aufwärtstrend etabliert, der durch das „Goldene Kreuz“ ein starkes Kaufsignal erhält.

Sehen Sie passend dazu hier: Hohe Dividenden mit diesen Aktien und ETFs / Niedrige KGVs und viel Rendite mit sicheren Aktien

Ageas-Aktie: Konstantes Wachstum mit solider Dividendenrendite

Die belgische Versicherung Ageas zeigt eine beeindruckende Performance und bietet eine Dividendenrendite von über 7 Prozent. In den letzten fünf Jahren wurde die Dividende jährlich um 8,12 Prozent erhöht. Die Aktie profitiert von einer strategischen Ausrichtung auf die alternde Bevölkerung sowie von Investitionen in Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Anleger erhalten bei Ageas eine halbjährliche Dividende – im Mai und Dezember. Trotz eines Kursanstiegs von 15 Prozent in diesem Jahr sehen Analysten weiteres Potenzial: Die Kursziele wurden zuletzt auf 60 Euro angehoben. Wer auf eine langfristig stabile Dividendenstrategie setzt, sollte Ageas genauer betrachten.

Welcher ETF jetzt sogar 6,23 Prozent Dividendenrendite bietet und welches aktuell die besten Dividenden-Aktien aus den USA und Europa sind, das erfahren Sie hier.