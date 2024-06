Auf der Suche nach vielversprechenden Aktien haben Wall Street-Analysten unter anderem eine DAX-Aktie im Blick, die ein zweistelliges Kurswachstum verspricht und auch sonst an den Börsen derzeit eine gute Figur macht. Was steckt dahinter?

Für den DAX-Konzern Fresenius könnte es gerade auch schlechter laufen. Mit Blick auf den Jahresanfang liegt das Papier des Krankenhausbetreibers über sieben Prozent im Plus und verzeichnet seit April einen konstanten Anstieg an den Börsen. Auch an der Wall Street schlägt das Papier mittlerweile Wellen und überzeugt nicht nur Analysten.

Nach Daten der Finanzplattform „TipRanks“ erreicht die Aktie von Fresenius beim sogenannten „Smart Score“ der Plattform den höchsten Wert von zehn Punkten. Dieser hauseigene Score bewertet dabei Aktien nach ihrem Potenzial, den Markt zu schlagen und umfasst acht Faktoren, zu denen unter anderem die Bewertungen von Top-Analysten sowie fundamentale und technische Faktoren gehören. Außerdem sind Käufe und Verkäufe von Hedge-Fonds im Fokus.

Fresenius steht mit seiner vollen Punktzahl also ziemlich gut da und zählt zu den Top-Werten aus Deutschland. Dabei lohnt sich auch ein genauerer Blick auf die Einschätzungen der Analysten.

Fresenius-Aktie präsentiert sich als deutsche Aktie mit Potenzial

Derzeit beobachten elf Analysten an der Wall Street das Papier von Fresenius genauer. Neun würden die Aktie momentan kaufen und nur zwei lieber halten. Im Schnitt trauen die Experten Fresenius mittelfristig ein Kursziel von 37,71 Euro zu, was einem Upside von mehr als 25 entsprechen würde. Damit ist die Aktie von Fresenius hinsichtlich der Kursziele als auch der Verteilung von „Buy“-Ratings einer der aussichtsreichsten Large Caps aus Deutschland.

Citigroup und Jefferies bewerten Fresenius

Zuletzt hatten auch die Analysten der US-Bank Citigroup bei Fresenius zum Kauf geraten und ihr Kursziel bei 39 Euro belassen. Das Vorhaben des Managements, in allen Geschäftsbereichen ein konstantes operatives Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich zu erzielen, werde von Anlegern noch nicht angemessen bewertet.

Die Experten von Jefferies liegen mit ihrem Kursziel von 41 Euro sogar noch ein Stück weiter über dem Schnitt. Vor allem die Wachstumsaussichten des Gesundheitsunternehmens seien positiv. Viele Analysten scheinen sich also einig zu sein, dass der Aufwärtstrend bei Fresenius noch etwas anhalten könnte.

