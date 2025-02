Viele Anleger wollen gerne regelmäßige Erträge aufs Konto wie ein zweites Gehalt. So viel müssen Sie jetzt in diese beliebten Aktien und diese ETFs investieren, um konstant attraktive Ausschüttungen in Höhe von 250 Euro zu erreichen.

Wenn Dividenden wie ein zweites Gehalt regelmäßig auf das eigene Konto fließen, dann ist dies in der Regel für Anleger mit sehr positiven Emotionen verbunden. Darum möchten immer mehr Investoren regelmäßige Erträge erhalten.

Doch wie viel Geld braucht es eigentlich, um beispielsweise 250 Euro an Dividende jeden Monat auf das eigene Konto zu erhalten? Wir haben nachgerechnet.

Mit diesen Aktien gibt es 250 Euro Dividende jeden Monat

Schaut man zunächst auf reine Aktieninvestments, so fällt schnell auf, dass BDCs wie Main Street Capital oder REITs wie eine Realty Income die Lösung für monatliche Erträge sind, denn solche Titel schütten zwölfmal im Jahr aus. Im Umkehrschluss heißt das allerdings, dass beliebte Dividendenwerte wie eine Allianz aufgrund ihrer Ausschüttungspolitik aus der Auswahl fallen.

So viel müssen Sie in diese monatlich ausschüttenden Titel investieren, um 250 Euro zwölfmal pro Jahr zu erhalten:

Realty Income: 53.285 Euro

Main Street Capital: 44.776 Euro

ARMOUR Residential REIT: 19.672 Euro

Stag Industrial Inc.: 70.921 Euro

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.: 27.223 Euro

Mit diesen ETFs gibt es 250 Euro Dividende jeden Monat

Doch Anleger, die das Einzelwertrisiko scheuen, können auch zu ETFs greifen. Zwar gibt es nur sehr wenige Indexfonds, die tatsächlich ihre Erträge monatlich ausschütten, doch gerade im Bereich Fixed Income ist das gar nicht so unüblich.

So viel müssen Sie in die folgenden fünf ETFs investieren, um 250 Euro monatlich als Ausschüttung zu erhalten:

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (WKN: A2JBL7): 50.847 Euro

JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (WKN: A2JBL6): 58.823 Euro

Global X SuperDividend UCITS ETF (WKN: A3DEKS): 27.522 Euro

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF (WKN: A3EHRE): 46.875 Euro

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF (WKN: A1W95H): 47.770 Euro

