Realty Income Corporation

Unternehmensprofil

Realty Income Corp. ist ein Immobilienunternehmen mit dem primären Geschäftszweck der Erzeugung zuverlässiger monatlichen Cash-Dividenden mit einer konsistenten und vorhersagbaren Höhe des Cash-Flows aus seinem Portfolio von Liegenschaften, die an gewerbliche Mieter vermietet sind. Es bietet eigene Akquise sowie rechtsgültige Pachtverträge, Kreditresearch, Immobilien-Research, Portfoliomanagement und Kapitalmarktexpertise, wie die Firma berichtet. Die meisten der rund 4.000 Objekte werden an mehr als 200 verschiedene gewerbliche Mieter aus vielen verschiedenen Branchen vermietet. Das Unternehmen verfügt über mehr als 62 Millionen Quadratfuß an vermietbarer Fläche, die Objekte haben eine durchschnittliche Mietfläche von mehr als 16.000 Quadratmetern, darunter rund 10.600 Quadratmeter an Einzelhandelsimmobilien.

Offizielle Webseite: www.realtyincome.com