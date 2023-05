Weltweit gibt es zahlreiche schwankungsarme Aktien. Zu dieser Kategorie von Aktien gehört sicherlich das Unternehmen Kellogg's Company. Der Kurs des Frühstücksflocken- und Fertiggerichte-Herstellers schwankte in den letzten fünf Jahren zwischen knapp 47 Euro im Tief und im Hoch bei etwa 77 Euro. Die Amerikaner haben heute Unternehmenszahlen veröffentlicht, hier die Details.



Im ersten Quartal konnte Kellogg's den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf 4,05 Milliarden US-Dollar steigern. Dabei wurden die Schätzungen der Analysten übertroffen, diese hatten lediglich einen Umsatz von 3,95 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn belief sich auf 298 Millionen Dollar oder 0,86 Dollar je Aktie, verglichen mit 422 Millionen Gewinn oder einem Gewinn von 1,10 Dollar pro Aktie. Beim Gewinn je Aktie hatten die Analysten durchschnittlich mit 0,99 Dollar je Aktie gerechnet.



Schwacher Ausblick beim Gewinn

Für den weiteren Geschäftsverlauf geben sich die Amerikaner verhalten optimistisch. Der Nettoumsatz sollte sich in einer Spanne von sechs Prozent bis sieben Prozent erhöhen. Beim Gewinn sieht man einen weiteren Rückgang von etwa zwei bis vier Prozent. Der sehr verhaltene Ausblick seitens der Unternehmensführung lässt die Kellogg-Aktie in den USA zur Eröffnung an der Wall Street knapp drei Prozent fallen.



Mit einem geschätzten KGV von 25 ist die Aktie fair bewertet. Die Dividende wurde vor kurzem zum 394. Mal in Folge ausgeschüttet. Aktuell kommt das Unternehmen auf eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent. Auf akutellem Kursniveau bietet sich kein Investment in diese Aktie an.



