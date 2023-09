Unternehmensprofil

Die Kellogg Gruppe produziert und vermarktet genussfertige Getreide- und Convenience-Produkte, wie z.B. Getreideflocken, Kekse, Snacks, Toast-Gebäck, Müsliriegel, Fruchtgeschmack-Snacks, gefrorene Waffeln und vegetarische Speisen. Die Produkte werden in 20 Ländern hergestellt und in über 180 Ländern vertrieben. Die Getreideprodukte werden i.d.R. unter der Marke Kellogg's vermarktet und an den Lebensmittelgroßhandel verkauft. In Supermärkten vermarktet das Unternehmen auch Kekse, Cracker, Chips und andere Convenience-Produkte unter Marken wie Kellogg's, Keebler, Cheez-It, Murray, Austin und Famous Amos. Kellogg Company wurde 1906 gegründet und in Delaware im Jahre 1922 gelistet.

Offizielle Webseite: www.kelloggcompany.com