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Kellogg Company

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H T
WKN 853265
ISIN US4878361082
Börse -
Stand -
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    Aktuelle Nachrichten zu Kellogg Company

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    dpa-AFX News zu Kellogg Company

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Kellogg Company

    Kennzahlen (in )

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz () - - 12.749.000.000,00 13.122.000.000,00 15.315.000.000,00
    Nettogewinn () - - 1.356.000.000,00 964.000.000,00 962.000.000,00
    Gewinn/Aktie - - 3,92 2,78 2,81
    Dividende/Aktie - - 2,26 2,34 2,34
    Rendite (%) 2,84 2,76 - - -
    KGV 21,97 22,56 - - -
    KUV 2,23 2,29 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Kellanova (zuvor Kellogg) Gruppe produziert und vermarktet genussfertige Getreide- und Convenience-Produkte, wie z.B. Getreideflocken, Kekse, Snacks, Toast-Gebäck, Müsliriegel, Fruchtgeschmack-Snacks, gefrorene Waffeln und vegetarische Speisen. Die Produkte werden in 20 Ländern hergestellt und in über 180 Ländern vertrieben. Die Getreideprodukte werden i.d.R. unter der Marke Kellogg's vermarktet und an den Lebensmittelgroßhandel verkauft. In Supermärkten vermarktet das Unternehmen auch Kekse, Cracker, Chips und andere Convenience-Produkte unter Marken wie Kellogg's, Keebler, Cheez-It, Murray, Austin und Famous Amos. Die vormalige Kellogg Company wurde 1906 gegründet und in Delaware im Jahre 1922 gelistet.

    Offizielle Webseite: https://www.kelloggcompany.com

    Aktionärsverteilung