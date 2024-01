Diese spannende Aktie hat laut den Analysten des Hauses Berenberg 40 Prozent Kurspotenzial. Zudem ist der Wert mit einem KGV von 6,6 und einer Dividendenrendite von 7,4 Prozent auf einem attraktiven Bewertungsniveau. Zeit für einen Kauf?

Die Aktie des niederländischen Bankhauses ING ist bei vielen Anlegern sehr beliebt. Das liegt nicht zuletzt an der günstigen Bewertung des Unternehmens mit einem KGV von 6,6 und einer Dividendenrendite von 7,4 Prozent.

Dies sind allerdings nicht die einzigen Aspekte, die den Wert jetzt attraktiv machen, denn die Experten aus dem Analystenhaus Berenberg sehen jetzt 40 Prozent Kurspotenzial.

40 Prozent Kurspotenzial, KGV 6,6 und 7,4 Prozent Dividendenrendite

In einer am Montag veröffentlichten Studie hat Analyst Hugh Moorhead das Kursziel für die Aktie der ING von 17 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf Buy belassen. Der Experte betonte, dass die Bank eine ideale Ausgangslage für die kommenden Jahre hätte.

Allgemein gilt die ING als Bank, die laut den Experten von sinkenden Zinsen profitieren könnte. Denn während das Zinsergebnis durch die hohen Raten der EZB in den vergangenen Jahren ordentlich Fahrt aufgenommen hat, ging diese Entwicklung zulasten anderer Geschäftsbereiche wie Kredite & Co.

Dementsprechend könnte die ING auch bei sinkenden Zinsen weiter ordentlich verdienen und ihre operativ gute Performance seit dem Turnaround im Jahr 2018 fortsetzen.

Ist diese Aktie ein Kauf?

Für eine weiter positive Entwicklung ist übrigens nicht nur Hugh Moorhead von Berenberg optimistisch. Der Konsens der Analysten sieht bei der Aktie ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Auch BÖRSE ONLINE empfiehlt den Wert zum Kauf (Kursziel 16 Euro).

Um dieses Kurspotenzial zu realisieren, muss der Wert allerdings den Widerstand bei 14 Euro, an dem man schon einige Jahre nagt, durchbrechen. In nächster Zeit könnte ein weiterer Test dieser wichtigen Marke bevorstehen. Gelingt ein Ausbruch, so wäre dies ein klares Kaufsignal für Anleger.

