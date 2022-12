Der Handel mit Optionsscheine an der Heimatbörse des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel Asa legt sprunghaft zu. Wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg meldet, stieg der Handel zuletzt auf mehr als das 45-fache des 20-Tage-Durchschnitts. Dabei positionieren sich die Investoren offensiv in dem Unternehmen mit Sitz in Oslo: Den Daten zufolge wurden nur Calls gehandelt, also Papiere, mit denen man auf einen Anstieg der Aktie setzt. Bei Put-Papieren, die auf einen sinkenden Kurs der Nel-Aktie setzen, gab es demzufolge keinen Handel. Relevante Nachrichten des Unternehmens gab es aber nicht. Die Nel-Aktie ist auch in dem Börse Online Grüne Zukunft Index (WKN DA0ABH) enthalten. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.

