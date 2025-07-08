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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nel

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WKN A0B733
ISIN NO0010081235
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in NOK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,42 0,77 1,10 1,49 1,77
    Nettogewinn (Mrd) -0,40 -0,59 -1,27 -0,24 -0,86
    Gewinn/Aktie -0,21 -0,32 -0,70 -0,15 -0,52
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 2,86 5,09 3,73 3,02 5,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die NEL ASA ist ein führendes, ausschließlich auf Wasserstofftechnologie spezialisiertes Unternehmen mit globaler Präsenz. Das Unternehmen ist auf Elektrolyseur-Technologien für die Produktion von erneuerbarem, grünem Wasserstoff spezialisiert. Die Produktangebote ermöglichen die Dekarbonisierung verschiedener Branchen wie Transport, Raffinerie, Stahl und Ammoniak. NEL blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1927 zurückreicht.

    Offizielle Webseite: https://www.nelhydrogen.com

    Aktionärsverteilung