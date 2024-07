Diese fünf Aktien haben es bewertungstechnisch in sich. Die Analysten sehen bei den Papieren bis zu 95 Prozent Aufwärtspotenzial, während die Bewertungen mit einem KGV unter 10 niedrig und die Ausschüttungen mit einer Dividendenrendite von über fünf Prozent enorm attraktiv sind. Sollten Anleger hier zuschlagen?

Ein niedriges KGV, eine hohe Dividendenrendite und die Aussicht auf massives Kurspotenzial? Was für viele Anleger wie ein Traum klingt, ist bei diesen fünf Aktien die Realität. Hier bietet sich eine Bewertung unterhalb des zehnfachen Gewinns, mehr als fünf Prozent an Ausschüttungsrendite auf den Kurswert und bis zu 95 Prozent Steigerungspotenzial laut den Schätzungen der Analysten.

5 Aktien mit enorm attraktiven Bewertungen

Dementsprechend kann sich jetzt ein Blick auf diese fünf Titel lohnen, wenngleich eine niedrige Bewertung nicht gleich bedeuten muss, dass die Titel bald zu einer Kursrakete werden:

Euroseas (KGV: 3,6 / Dividendenrendite: 6,3 Prozent / Kurspotenzial laut Konsens: 95 Prozent)

Wie die gesamte Branche ist der Schifffahrtsbetreiber Euroseas zuletzt abgestraft worden und dementsprechend auf einem enorm günstigen Bewertungsniveau. Angesichts der Erholung der Frachtratenpreise sehen die Analysten allerdings Chancen bei dem Wert.

Dine Brands Global (KGV: 5,3 / Dividendenrendite: 5,7 Prozent / Kurspotenzial laut Konsens: 53 Prozent)

Wer gerne auf Nebenwerte setzt, der kann einen Blick auf Dine Brands Global werfen, die international und vor allem in den USA mehrere Restaurantketten betreiben. Laut Meinung einiger Analysten sind die Aktien stark unterbewertet und die Experten sehen 53 Prozent Kurspotenzial.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

GeoPark (KGV: 3,1 / Dividendenrendite: 5,9 Prozent / Kurspotenzial laut Konsens: 45 Prozent)

Besonders günstig mit einem KGV von 3,1 und attraktiven Kurschancen gibt es aktuell die Aktie des kolumbianischen Gasförderers GeoPark. Allerdings nicht ohne entsprechende Risiken, denn insbesondere die politische Unsicherheit spielt eine große Rolle für das niedrige Gewinnmultiple.

Copa Holdings (KGV: 5,2 / Dividendenrendite: 5,6 Prozent / Kurspotenzial laut Konsens: 68 Prozent)

68 Prozent an Kurspotenzial winken aktuell bei der Copa Holdings laut den Schätzungen der Analysten. Bei dem Titel handelt es sich um eine in Süd-, Mitte- und Nordamerika agierende Fluggesellschaft mit Sitz in Panama.

Opera (KGV: 6,2 / Dividendenrendite: 6,3 Prozent / Kurspotenzial laut Konsens: 95 Prozent)

Am aussichtsreichsten laut den Schätzungen der Experten ist aktuell die Aktie von Opera mit 95 Prozent Kurspotenzial laut den Konsensschätzungen. Dies liegt nicht zuletzt an der günstigen Bewertung und den gleichzeitig hohen Wachstumsraten des Browserbetreibers.

Lesen Sie auch:

SDAX-Aktie verliert 60% an Wert in nur 8 Tagen – Kaufchance oder massives Warnsignal?

Oder:

Mega Kursrakete oder Insolvenz – Bei diesen Aktien gibt es nur Top oder Flop