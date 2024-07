Diese SDAX-Aktie ist zuletzt so massiv unter Druck geraten, dass sie 60 Prozent ihres Wertes in nur acht Tagen verloren hat. Doch was ist der Grund für den starken Abverkauf? Und ist das für Anleger jetzt eine Kaufchance oder ein massives Warnsignal sich von dem Titel fernzuhalten?

Die Aktien des SDAX-Konzerns BayWa sind in den vergangenen Tagen so massiv unter Druck geraten, dass in nur acht Tagen ein Kursminus von 60 Prozent entstanden ist. Das ist der Grund für den enormen Abverkauf:

SDAX-Aktie verliert 60% an Wert in nur 8 Tagen

So hat BayWa in der vergangenen Woche angekündigt, einen Sanierungsgutachter zu beauftragen, um die überbordende Schuldensituation des Unternehmens zu meistern. Denn das starke Wachstum, das der Wert seit einigen Jahren verzeichnet hat, wurde im Wesentlichen mit Fremdkapital finanziert. Letzteres ist dem Konzern im Zuge der Zinswende und der Abstrafung durch die Börse im Bereich der erneuerbaren Energien jetzt zum Verhängnis geworden.

Aktuell gibt es bei BayWa eine Menge Fragezeichen und die Analysten von Warburg sowie Metzler hatten die Situation aktuell als nicht einschätzbar betitelt. Dementsprechend gab es an der Börse einen deutlichen Abverkauf.

Doch Anleger fragen sich jetzt: Wie kann es weitergehen?

Kaufchance oder massives Warnsignal bei MDAX-Aktie?

Da die Börse grundsätzlich nichts mehr hasst als Ungewissheit, die bei BayWa momentan reichlich vorhanden ist, stehen die Zeichen für eine Erholung der Papiere aktuell sehr schlecht. Mit Blick auf die operative Lage, die Schuldensituation und die Pläne um mögliche Anteilsverkäufe gibt es eine Menge Variablen, die aktuell ein negatives Vorzeichen haben.

Dementsprechend bietet es sich für Anleger momentan an, sich von der Aktie fernzuhalten. BÖRSE ONLINE empfiehlt sie schon seit Längerem nicht zum Kauf und seit Neuestem zum Verkauf.

