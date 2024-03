Die Dividendensaison steht vor der Tür und bereits jetzt können sich Anleger attraktive Dividendenaktien sichern. Diese Hochausschütter gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende:

Wer eine Aktie am Ex-Dividendentag hält, der hat Anspruch auf die Ausschüttung des Unternehmens – so die Regel am Kapitalmarkt. Da in der kommenden Woche einige spannende Hochdividendenaktien ihren Ex-Dividendentag haben, kann sich jetzt für Anleger ein genauerer Blick auf diese Werte lohnen:

7 Aktien kurz vor dem Ex-Dividendentag mit 11,5 Prozent Ausschüttungsrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Bankinter – Ex-Dividende: 26.03.2024 – Dividendenrendite: 7,6 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 27.03.2024 – Dividendenrendite: 10,8 Prozent

Orion – Ex-Dividende: 27.03.2024 – Dividendenrendite: 11,5 Prozent

Kilroy – Ex-Dividende: 27.03.2024 – Dividendenrendite: 6,2 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 28.03.2024 – Dividendenrendite: 5,9 Prozent

Randstad Holding – Ex-Dividende: 28.03.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Taylor Wimpey – Ex-Dividende: 28.03.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent





Dieses Mal finden sich in der Liste mit Orion Office REIT, dessen ehemaliger Mutter Realty Income, Kilroy und dem Häuslebauer Taylor Wimpey gleich vier Immobilienwerte mit unterschiedlichen Risikoklassen. Während Realty Income als der solideste Wert gilt, ist Orion mit seinem hohen Exposure gegenüber Gewerbeimmobilien eine mehr als heiße Wette.

Ebenfalls interessant in einer Welt des Fachkräftemangels könnte die Randstad Holding sein, denn hierbei handelt es sich um einen der weltweit größten Personaldienstleister.

