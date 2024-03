Wo liegen am Aktienmarkt gerade die attraktivsten Chancen für Anleger? Unter anderem die Analysten von Jefferies haben da vielleicht ein paar Tipps.

Jeder Anleger würde gerne wissen, welche Aktien in den nächsten Monaten durch die Decke geht. Sicher voraussagen kann das aber leider niemand. Zumindest bieten aber die Einschätzungen von Analysten erste Anhaltspunkte, wo demnächst eine Kursparty steigen könnte. Diesmal geht es in die Bereiche Fitness, Biotech und Telekommunikation.

Life Time Group Holdings

In Amerika und Kanada ist das Unternehmen Life Time Group in erster Linie mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Mehrzweck-Sport-, Fitness- und Spazentren beschäftigt und deckt so den großen Teil von verschiedenen Wellness-Erlebnissen ab. Zuletzt bestätigte Deutsche Bank-Analyst Chris Woronka sein „Buy“-Rating und erhöhte das Kursziel von 24 auf 25 US-Dollar, was einem Upside-Potenzial von etwa 73 Prozent entspricht. An der Wall Street sehen insgesamt sechs Analysten noch ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von rund 58 Prozent.

Olema Pharmaceuticals

Und wieder mal Biotech. Aber kein Wunder, immerhin haben die hochspekulativen Papiere von Natur aus viel Luft nach oben und nach unten. Olema Pharmaceuticals ist dabei ein Unternehmen, das sich auf neue Behandlungen für Krebsarten spezialisiert hat, die Frauen betreffen. Zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 28 US-Dollar rät dabei Sam Slutsky von LifeSci Capital. Der Empfehlung folgend könnte der Titel damit mittelfristig noch um 130 Prozent steigen. Jefferies setzt mit 30 US-Dolar und einem möglichen Upside von fast 150 Prozent sogar noch einen drauf. Das durchschnittliche Kursziel an der Street liegt bei etwa 105 Prozent.

Genius Sports Limited

Letzter Kandidat auf der Liste ist Genius Sports Limited. Zuletzt hatte Craig-Hallum-Analyst Ryan Sigdahl bei der Aktie gemeinsam mit zwei weiteren Top-Analysten zum Kauf geraten. Die zukünftigen Kurspotenziale bewegen sich aktuell zwischen 36 und 45 Prozent. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Sportmarken und Medienkonzerne an. Konkret handelt es sich dabei um Technologien zur Datenerfassung bei Sportereignissen. Auch mit Wettanbietern arbeitet der Konzern zusammen. Zu den Kunden gehören neben der englischen Fußballiga (Premier League) auch die amerikanische Football-Profiliga NFL.

