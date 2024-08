Die berühmte Investorin Cathie Wood kann gerade nicht aufhören, immer wieder bei dieser gecrashten Aktie nachzukaufen. Was dahinter steckt und ob Sie die Einstiegschancen nun ebenfalls nutzen sollten.

Keine Frage: Cathie Wood (68) polarisiert mit ihren Investments. Da sie sich vor allem auf disruptive Innovationen konzentriert, bergen diese Investments häufig ein hohes Risiko, und Wood musste bereits in der Vergangenheit mehrfach herbe Verluste hinnehmen.

Fest steht jedoch auch: Anleger, die nach Aktien suchen, um wirklich von Anfang an bei etwas Revolutionärem dabei zu sein, sind bei Wood an der richtigen Stelle. Denn kaum ein anderes Investmenthaus analysiert die Aktien der Zukunft so akribisch wie Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest. Auch, wenn entsprechende Investments zu Beginn etwas riskant und wagemutig erscheinen, können sich dahinter Aktien mit echtem Zukunftspotenzial verbergen.

Im Juli fiel auf, dass sie immer wieder bei einer ganz bestimmten Aktie zuschlägt. Das Besondere: Die Aktie liegt seit Jahresbeginn über sechzig Prozent im Minus. Theoretisch könnte man den günstigen Einstieg jetzt nutzen und möglicherweise Kurschancen ergattern.

Bei dieser Aktie schlägt Cathie Wood im Juli immer wieder zu – sollten Sie es auch?

Ein Blick auf Cathie Woods Trades ihres Flaggschiff-Produkts, dem aktiv gemanagten ARK Innovation ETF, zeigt, dass Wood im Juli immer wieder Aktien des Biotechunternehmens 10x Genomics kaufte. Insgesamt erwarb sie allein in diesem Monat fast 1,7 Millionen Aktien mit einem aktuellen Wert von über 34 Millionen US-Dollar.

10x Genomics ist ein Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Gensequenzierungstechnologie. Es bietet Instrumente und Software an, um biologische Systeme zu analysieren und verfügt bereits über 1.700 Patente. Allerdings ist 10x Genomics unter dem Strich noch nicht profitabel und liegt seit dem Börsengang 2019 rund 65 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie ebenfalls über sechzig Prozent Verlust.

10X Genomics jetzt wie Cathie Wood kaufen?

Erst in diesem Monat stufte die Deutsche Bank die Aktie auf "Halten" herab und senkte das Kursziel von 55 auf 25 US-Dollar. Dies begründete die Bank aufgrund des verstärkten Wettbewerbs, der „die unelastische Nachfrage, die 10x Genomics' marktführende Einzelzellplattform einst genoss, untergräbt“, so die Experten, wie „Seeking Alpha“ berichtete.

Auch die Mehrheit der Analysten rät zum Halten der Aktie, sieht allerdings mit einem Kursziel von 34,75 US-Dollar eine Kurschance von rund siebzig Prozent. Am 8. August veröffentlicht 10x Genomics die Ergebnisse des zweiten Quartals. Es ist gut möglich, dass Cathie Wood mit positiven Neuigkeiten rechnet und daher ihre Bestände im Juli nochmals deutlich aufgestockt hat. Börse Online stuft die Aktie dennoch derzeit als riskant ein und empfiehlt einen Einstieg allenfalls nur mit überschaubaren Einsätzen.

