Diese Aktien verkaufen Hedgefonds gerade in Rekordgeschwindigkeit. Ist das ein Warnsignal für Anleger, sich jetzt von diesen Papieren, die in vielen Anlegerdepots schlummern, fernzuhalten? Oder womöglich eine Kaufchance, wenn die institutionellen Investoren aus dem Markt verschwinden und sich die Kurse verbilligen?

Wie Bloomberg kürzlich mit Bezug auf die Trading-Daten von Goldman Sachs berichtet hat, haben Hedgefonds kürzlich besonders Aktien einer Branche in Rekordgeschwindigkeit aus den Portfolios geworfen. Das ist genau passiert:

Hedgefonds verkaufen diese Aktien gerade in Rekordgeschwindigkeit

In den vergangenen Wochen haben Hedgefonds erneut massiv Gelder aus dem Industriesektor abgezogen, zuletzt verstärkt durch die mauen Ergebnisse der Unternehmen in der Berichtssaison. Damit ist der Bereich seit dem Beginn des zweiten Quartals der am stärksten verkaufte im gesamten S&P500 Index.

Abgesehen von der Berichtssaison fällt eine Erklärung dieser Situation allerdings vielen Experten schwer. Mehrfach wird aber auf Unsicherheiten mit Blick auf den Wahlkampf in den USA hingedeutet.

„Ein Teil davon sind Gewinnmitnahmen im Vorfeld eines unsicheren Wahlkampfs“, sagte Jonathan Caplis, CEO des Hedgefonds-Forschungsunternehmens PivotalPath. „Die Anleger sind besorgt, dass eine mögliche Trump-Regierung für Inflationsdruck sorgen und damit längerfristige Auswirkungen auf die Zinsen haben wird.“

Müssen sich Anleger jetzt vor diesen Aktien in Acht nehmen?

Daher stellt sich für Anleger nun die Frage: Sollte man ebenfalls aus dem Industriesektor aussteigen, wenn das Smart Money hier seit Monaten abfließt?

Grundsätzlich empfiehlt es sich nicht gänzlich aus dem Industriebereich auszusteigen, nicht zuletzt aus Gründen der Diversifikation. Anleger können allerdings ihr Depot auf mögliche Übergewichtungen dieses Bereichs prüfen und mögliche Adjustierungen vornehmen.

Eine Kaufchance bietet sich dagegen bei den Werten angesichts des noch drei Monate andauernden US-Wahlkampfs scheinbar noch nicht an.

Lesen Sie auch:

Mega-Comeback? Diese dividendenstarken Aktien wie DHL Group sollten Sie jetzt auf dem Radar haben

Oder:

5 Tipps für Ihr Vermögen und Geld, die Sie reicher machen als jede gute Aktie