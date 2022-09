Das Setup

Die Onlinemode-Branche hat in den letzten Monaten ordentlich auf die Nase bekommen. Zalando, Asos und Co. haben deutlich über 50 Prozent an Wert einbüßen müssen. Die dabei noch am besten performande Firma aus dem Sektor war die deutsche Otto-Ausgründung About You. Vor allem die häufige Medienpräsenz des Managements und starke Verkäufe scheinen dem am schnellsten wachsenden Unternehmen der Modebranche deutlich in die Karten gespielt zu haben. Wenig überrascht es dementsprechend, dass man bei den letzten Quartalszahlen mehr Wachstum und einen höheren Umsatz vermelden konnte.

Allerdings gab es vor einigen Wochen auch einige Unruhe in der Firma und Wirbel rund um den Mitgründer Tarek Müller, welcher sich inzwischen allerdings gelegt zu haben scheint. Gelegt hat sich allerdings nicht der Unmut jener Aktionäre, welche das Papier beim IPO bei 25 Euro oder mehr gezeichnet haben, da die Aktie des Fast-Fashion-Modehändlers inzwischen bei nicht einmal mehr acht Euro notiert.

Die Bewertung von About You

Doch der Wertverfall der Aktie von About You ging ebenfalls mit einem kräftigen Bewertungsabschlag daher. Dazu kommt, dass das Unternehmen deutlich solider dasteht als noch nach dem Börsengang. Inzwischen verfügt man über beinahe eine halbe Milliarde Euro an liquiden Mitteln bei 1,2 Milliarden Marktkapitalisierung. Dazu wächst man zweistellig und macht deutlich weniger Verlust.

Dazu kommt, dass der aktuelle Börsenwert unter dem momentanen Jahresumsatz liegt, was About You zum perfekten Übernahmekandidaten für die Otto Mutter oder Private Equity Firmen macht. Etwas kritisch in der Bilanz sind allerdings die hohen Verbindlichkeiten von 600 Millionen Euro zu sehen und das daraus resultierende Zinsergebnis von minus 4 Millionen Euro.

Einschätzung zur About You Aktie

Aktuell gibt es drei wesentliche Szenarien für die Aktie, welche stark an der makroökonomischen Entwicklung hängen und deswegen nicht leicht einpreisbar sind.

Variante 1: Übernahme

Die erste Möglichkeit ist eine Übernahme durch PE, die Otto Mutter oder einen Konkurrenten wie Asos, welche sich so leicht Umsatz einkaufen könnten. Sicher würde ein Übernahmeangebot den Aktienkurs noch einmal deutlich steigen lassen und könnte Aktionäre, welche jetzt einsteigen, mit grünen Vorzeichen aus dem Geschäft herausgehen lassen.

Variante 2: Die Lage spitzt sich zu

Deutlich schwärzer für About You sieht es allerdings aus, wenn sich die makroökonomische Lage der Welt eintrübt. Vor allem steigende Zinsen und sinkende Konsumlaune dürften dem Wachstumsszenario der Hamburger dann wohl in die Parade fahren. Hier könnte also erneut kurz- und mittelfristiges Abwärtspotential bestehen.

Variante 3: Es wächst und gedeiht

About You ist an sich eine solide Firma und kein windiges Geschäftsmodell, wie das mancher Firmen, die im Jahr 2021 in den Himmel gehoben wurden und nun an der Realität zerschellen. Vor allem das Board überzeugt die Anleger und kann langfristig einen guten operativen Aufwärtstrend generieren. Sollte sich die Lage der Wirtschaft nicht weiter eintrüben, so könnten wir bei dieser Aktie den Tiefpunkt schon gesehen haben und in den nächsten Jahren vielleicht einen Sturm zu neuen Höhen erleben.