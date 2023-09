Unternehmensprofil

Die ABOUT YOU Holding SE ist ein Mode- und Technologie-Unternehmen. Mit mehr als 31 Millionen monatlich aktiven Usern in über 20 Ländern ist ABOUT YOU eine der größten Fashion- und Lifestyle Plattformen in Europa. Der Fashion Online-Shop digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und ermöglicht einen personalisierten Einkauf auf dem Smartphone. Kernzielgruppe sind Frauen und Männer zwischen 18 und 40 Jahren, die auf aboutyou.com sowie in der ABOUT YOU Mobile App ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken finden, darunter auch die eigene Marke EDITED the label. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes generiert das Unternehmen mit Handelswaren, die über die ABOUT YOU Online Shops verkauft werden. Erlöse aus Dienstleistungen und sonstigen angrenzenden Geschäftsfeldern resultieren vor allem aus der Nutzung von Media-Services, den Software as a Service-Lösungen sowie Enabling Services im Bereich Fulfillment und Shop Management.

Offizielle Webseite: www.aboutyou.com