Die Investmentbank Goldman Sachs hat sich in Form des taktischen Aktien-Spezialisten Scott Rubner zum Markt geäußert und eine eindeutige Prognose zum weiteren Verlauf abgegeben. Kommt jetzt der große Abverkauf oder der Start der nächsten Rallye an den Börsen?

Die Märkte waren in den vergangenen Wochen in einer Korrektur mit steigender Volatilität begriffen, doch seit einigen Tagen geht es an der Börse überraschend wieder nach oben. Viele Anleger fragen sich daher: Wie geht es jetzt weiter? Gibt es steigende oder fallende Kurse? Der taktische Aktien-Spezialist Scott Rubner von Goldman Sachs hat dazu eine eindeutige Antwort:

Goldman Sachs mit eindeutiger Prognose für den Markt

Die Märkte werden vermutlich weiter fallen, so das Fazit Rubners von Goldman Sachs. Der Experte sieht einen deutlichen Anstieg in den Absicherungspositionen bei institutionellen Investoren und eine Reduzierung der Aktienquoten (unter anderem bei Goldman selbst) als klare Vorzeichen einer Korrektur.

Dementsprechend dürfte sich die aktuell wieder begonnene Aufwärtsbewegung nur als Strohfeuer entpuppen, so Rubner. Zusätzlich sieht der Experte eine geringere Liquidität und weniger Handel der Privatanleger (aufgrund der anstehenden Steuerzahlungen in den USA) als potenzielle Ursache für fallende Kurse.

Abverkauf oder Start der nächsten Rallye?

Mit dieser Ansicht ist der Experte von Goldman Sachs übrigens nicht alleine. Bereits J.P. Morgan und andere Größen an der Wall Street haben inzwischen davor gewarnt, dass die momentane Korrektur noch deutlich schärfer werden könnte, als es bisher den Anschein hat.

Insbesondere mit Blick auf die gerade heiß laufende Berichtssaison könnten sich in den kommenden Tagen Erkenntnisse ergeben, die den Markt in eine völlig neue Position bringen.

Einen Abverkauf sollten Anleger allerdings nicht fürchten, sondern ihn mit offenen Armen empfangen, ist es doch eine Chance nach Monaten der hohen Bewertungen und steigenden Kurse endlich günstig nachzukaufen.

