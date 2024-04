Trotz kürzlicher Rekordhochs und einer Jahrelangen Underperformance gegenüber Aktien setzt Milliardär und Fondsmanager Ray Dalio weiterhin auf Gold in seinem Portfolio. Doch warum tut der Investor das und warum hat ihn ausgerechnet diese Strategie so erfolgreich gemacht?

Gold hat einen Platz in den Portfolios vieler Investor gefunden, auch dem von Ray Dalio. Dabei war Gold als Anlageklasse in den vergangenen Jahren eher kein gutes Investment, da insbesondere die Aktienmärkte deutlich besser gelaufen sind als das Edelmetall.

Trotzdem setzt Ex-Hedgefonds-Manager Ray Dalio weiter auf das Edelmetall und ist damit erfolgreich. Das steckt dahinter:

Darum setzt Star-Investor Ray Dalio auf Gold

So erklärte der Star-Investor in einem Beitrag auf LinkedIn am 18. April: „Die Geschichte und die Logik zeigen, dass die Schulden und das Geld unattraktiv werden, wenn ein großes Risiko besteht, dass sie 1) nicht zurückgezahlt werden oder 2) mit wertgemindertem Geld zurückgezahlt werden.“

Angesichts der weltweit immer stärker wachsenden Schuldenstände, einer hohen Inflation und vor dem Hintergrund des Risikos einer Geldentwertung setzt Dalio deswegen auf Gold. So schrieb er:

„Gold hingegen ist eine nicht durch Schulden gedeckte Form von Geld. Es ist wie Bargeld, nur dass im Gegensatz zu Bargeld und Anleihen, die durch das Risiko von Zahlungsausfällen oder Inflation entwertet werden, Gold durch das Risiko von Zahlungsausfällen und Inflation gestützt wird.”

Dementsprechend sieht der Experte Gold als eine attraktive zusätzliche Diversifikation, die in Krisenzeiten nicht zwangsläufig mit Aktien und Anleihen korrelieren muss.

Jetzt auf Gold setzen?

Doch sollten Anleger Ray Dalio auf seinem Pfad in Gold zu investieren folgen? Oder ist das Edelmetall für Anleger gerade vor dem Hintergrund aktueller Rekordhochs nicht attraktiv?

Grundsätzlich kann es eine interessante Idee sein, Gold dem eigenen Portfolio beizumischen, besonders für konservative Anleger. Wer dagegen eher offensiv agiert, sollte es sich zweimal überlegen, das Edelmetall ins Portfolio zu legen, hat es doch in der Vergangenheit nicht die höchsten Renditen erzielt.

