Zuletzt sind die Börsen gut gelaufen und haben Anleger innerhalb kurzer Zeit große Gewinne gebracht. Doch nun könnte es an der Zeit sein, die Aktienrally zu verkaufen.

„Anleger sollten vorsichtig sein“, schrieb Lauren Goodwin, Ökonomin und Portfoliostrategin bei New York Life Investments. „Der Inflationsbericht vom Oktober war kein Wendepunkt für die Fed; es war nur ein hoffnungsvoller erster Schritt in diese Richtung.“ Denn aufgrund dieser geringeren Inflation als gedacht, schöpfte der Markt Hoffnung - und die Aktienrally begann. Anleger hoffen nämlich, dass die Fed die Zinsen aufgrund einer niedrigeren Inflation nicht mehr so stark anheben muss. Und das wäre gut für Aktien. Dennoch mehren sich jetzt die Zeichen, dass Anleger auch mal wieder verkaufen sollten.

Deswegen sollten Anleger die Aktienrally verkaufen

„Um einen deutlich darüber liegenden Gewinn aufrechtzuerhalten [4200], muss man entweder damit rechnen, dass die Bewertungen deutlich über dem normalen Niveau liegen, oder dass die Gewinne nach oben überraschen“, schrieb Keith Lerner, Co-Chief Investment Officer bei Truist. „Obwohl es plausibel ist, sehen wir dies nicht als günstiges Risiko-Ertrags-Angebot.“ Damit meint der Experte, dass es der US-Aktienindex S&P 500 sehr schwer haben wird, über dem Niveau von 4.200 Punkten zu bleiben. Denn die Schätzungen für die Unternehmensgewinne in 2023 sehen nicht rosig aus. Und in Kombination mit höheren Zinsen verschlechtert sich die Bewertung von Aktien abermals.

Und zwar schaffte es der S&P 500, einen Abwärtstrend zu überwinden (siehe Chart unten). Doch der übergeordnete Abwärtstrend drückt den Index immer noch nach unten. Und die 200-Tage-Linie als wichtigster Indikator wurde auch noch nicht überwunden. Solange der S&P 500 diese beiden Ziele nicht übertreffen kann, ist der Bärenmarkt intakt. Und weil der Index in den vergangenen Wochen mehr als 14 Prozent gewinnen konnte, könnten Anleger ein paar dieser Gewinne aus der Aktienrally mitnehmen.

Auch beim Dax können Anleger Gewinne mitnehmen

Beim Dax sieht die charttechnische Lage tatsächlich besser aus: Der Deutsche Leitindex konnte seine 200-Tage-Linie und seinen Abwärtstrend bereits durchbrechen. Doch ein Retest der 200-Tage-Linie könnte anstehen. Deswegen könnten Anleger nach der Rally von 22 Prozent beim Dax durchaus ein paar Gewinne mitnehmen. An der 200-Tage-Linie könnten Anleger dann nochmal günstiger einkaufen und die nächste Aktienrally nach oben wieder mitnehmen.