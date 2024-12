Die Märkte sind zuletzt in exzellenter Manier gelaufen, doch das muss nicht ewig so weitergehen. Tatsächlich geht die Bank of America davon aus, dass demnächst an der Börse ungemütlich werden könnte. Denn aktuell gibt es ein massives Verkaufssignal.

Die Jahresendrallye hat ihrem Namen auch im Jahr 2024 wieder alle Ehre gemacht, und die Märkte sind zuletzt massiv gestiegen. Doch nach dem rasanten Kurswachstum sieht die Bank of America nun das Potenzial für einen Rücksetzer, denn laut den Experten ist kürzlich eindeutig ein Verkaufssignal getriggert worden.

Bank of America sieht ein massives Verkaufssignal an den Märkten

Konkret geht dies auf die aktuelle Bank of America Umfrage unter den Fondsmanagern zurück, die monatlich durchgeführt wird. Dabei wurde deutlich, dass der Cashbestand der Experten ein neues Rekordtief erreicht hatte (3,9 Prozent), weil weiter in die gut laufenden Märkte investiert worden ist. Besonders die US-Aktien standen dabei im Fokus, die ein Nettoübergewicht von 36 Prozent erreicht haben (ein Rekordhoch).

Dies ist laut den Experten der Auslöser eines eindeutigen Verkaufssignals an den Börsen, denn seit 2011 gab es statistisch gesehen im Anschluss an eine solche Entwicklung einen Rückgang des MSCI ACWI Index um 2,4 Prozent im nächsten Monat.

Allerdings ist dieses Verkaufssignal auch bereits mehrmals falsch ausgeschlagen, wie zuvor in diesem Jahr oder im Jahr 2021.

Kommt jetzt die Korrektur an den Märkten?

Daher ist dieses Warnsignal von der Bank of America kein Garant dafür, dass es an den Märkten demnächst steil nach unten geht, aber definitiv ein Warnsignal für Investoren, das man beachten sollte.

Gerade in der Hybris der aktuell immer weiter steigenden Kurse sollten Anleger nicht den Fehler machen, zu optimistisch zu werden und die Kursgewinne der Vergangenheit in die Zukunft vorzuschreiben.

