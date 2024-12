Die Märkte haben sich 2024 enorm stark nach oben bewegt, was viele Anleger dazu verleitet, sehr optimistisch für das kommende Jahr zu werden. Doch liegt darin womöglich ein Warnsignal für Investoren? Die Deutsche Bank hat zumindest in einer kürzlich veröffentlichten Studie davor gewarnt.

Nach einem enorm starken Anstieg der Märkte im Jahr 2024 sieht die Deutsche Bank aktuell ein großes Warnsignal an den Märkten, das für fallende Börsenkurse in 2025 sprechen könnte.

Deutsche Bank sieht noch größeres Warnsignal als vor Dotcom-Crash

Konkret sprach Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank davon, dass der Optimismus der amerikanischen Haushalte gegenüber Aktien mit Blick auf die Einkommenserwartungen so groß sei wie noch nie zuvor. Er schrieb: "Die US-Verbraucher waren noch nie so optimistisch, was die Gewinne an der Börse in den nächsten 12 Monaten angeht, und übertreffen damit alles, was wir um das Jahr 2000 herum gesehen haben."

Da man wegen der realwirtschaftlichen Lage gleichzeitig nicht besonders positiv für die eigene Gehaltsentwicklung ist, ergibt sich laut Reid eine historische Differenz, die ein Warnsignal für den Aktienmarkt sein könnte. Das Risiko eines negativen Schocks, der die Börsen nach unten reißt, würde in einem solchen Umfeld steigen, hieß es.

Fallen Aktien bald massiv an der Börse?

Dementsprechend zeigt sich Reid aktuell eher vorsichtig, was die Euphorie an den Märkten angeht, obwohl die Deutsche Bank zu den optimistischsten Geldhäusern an der WallStreet zählt.

Ob das allerdings gleich einen Crash des gesamten Aktienmarkts bedeuten muss, bleibt zu bezweifeln. Sicher ist dagegen allerdings, dass es an der Börse früher oder später zu einer Korrektur kommen wird. Deshalb kann sich ein Blick auf eine aktuelle Studie von BCA Research lohnen, die geschaut hat, warum es bald nach unten gehen könnte: Kracht es bald richtig an den Börsen? Aus diesen Gründen kann es deutlich nach unten gehen

