Immer wieder kommt es vor, dass Aktien in ein negatives Momentum geraten und dementsprechend deutlich fallen. Bei diesen drei Werten findet aktuell eine solche Entwicklung statt und Anleger sollten sich dringend fernhalten:

Einige Aktien sollten Investoren vermeiden, um nicht in eine Abwärtsspirale gerissen zu werden und heftige Kursverluste zu erleiden. Auf den ersten Blick solche Titel zu erkennen, ist allerdings teilweise gar nicht so einfach.

Diese Aktien sollten Investoren momentan besser meiden

Diese drei Werte sollten Sie allerdings wegen ihres negativen Kursmomentums, schlechten Nachrichten uvm lieber meiden. Hier sollten sich Anleger definitiv fernhalten:

New York Community Bancorp (Performance YTD: -47 Prozent)

Die Krise der Regionalbanken ist noch nicht vorbei, was am Kursverlauf der New York Community Bancorp deutlich wird. Das Geldhaus ist nach der weiteren Abwertung von Gewerbeimmobilien, auf die man hohe Kredite vergeben hat, stark unter Druck geraten.

Aktuell droht sich bei dieser Aktie und auch bei einigen anderen Unternehmen die Geschichte der Bankenkrise aus dem März 2023 zu wiederholen. Anleger sollten dementsprechend von den Werten fernbleiben.

Tesla (Performance YTD: -27 Prozent)

Der Autobauer Tesla ist wegen schlechter Margen und geringer Absatzzahlen unter Druck geraten. Zudem erlebt der Konzern unter Elon Musk starken Wettbewerbsdruck durch die chinesischen Konkurrenten BYD & Co.

In diesem Umfeld baut Tesla seine enorm hohe Bewertung von teilweise über KGV 90 langsam ab. Mit einem Gewinnmultiplikator von aktuell 56 ist noch weiter Luft nach unten.

Tencent (Performance YTD: -6 Prozent)

Der chinesische Aktienmarkt steht stark unter Druck. Hintergrund: Gelder werden vermehrt von Investoren abgezogen und bestehende Aktionären gehen laut Berichten von Brokern immer mehr das Risiko eines Margin-Calls.

Selbst Ankündigungen von Aktienkaufprogrammen durch regierungsnahe Unternehmen konnten die nach unten driftende Börse bisher nicht besänftigen. Dementsprechend heißt es aktuell Finger weg von chinesischen Aktien wie Tencent, Alibaba & Co.

