Unternehmensprofil

Die Tesla, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermietet leistungsstarke vollelektrische Fahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme und bietet entsprechende Dienstleistungen an. Um die Verbreitung der Produkte zu beschleunigen, verfügt der Konzern über ein globales Netzwerk von Fahrzeug-Servicezentren, mobilen Servicetechnikern, Karosseriewerkstätten, Supercharger Supercharger-Stationen und Destination Chargers, das stetig erweitert wird. Tesla wurde 2003 von Ingenieuren aus dem amerikanischen Silicon Valley gegründet. Mit dem "Tesla Roadster" war dann im Frühjahr 2008 das erste Elektrofahrzeug am Markt eingeführt worden. Der Konzern gliedert seine Aktivitäten in die beiden Segmente Automotive sowie Energieerzeugung und -speicherung.

Offizielle Webseite: www.tesla.com