Ein neues Jahr steckt stets voller Ungewissheiten und Überraschungspotenzialen. Diese fünf unerwarteten Ereignisse sollten Anleger allerdings auf dem Schirm haben, denn ansonsten könnte man unvorbereitet getroffen werden.

Potenzielle Überraschungsmöglichkeiten – in Form positiver Nachrichten als auch schwarzer Schwäne – gibt es viele, allerdings haben nur wenige Anleger diese auf dem Schirm. Aus diesem Grund lohnt sich stets ein Blick auf das, was möglich ist, denn auch wenn man keine Maßnahmen gegen ein Ereignis ergreift – die mentale Vorbereitung schützt oft vor möglicher Panik und schlechten Entscheidungen.

Fünf Überraschungen, die Investoren in diesem Jahr treffen könnten

Angesichts dessen sollten sich Investoren mit diesen fünf möglichen Überraschungen vertraut machen, die die Börsen im Jahr 2024 treffen könnten:

Überraschung: Die Inflation kommt zurück

Auch wenn die Inflation zum aktuellen Zeitpunkt unter Kontrolle scheint – mit einer wieder anziehenden Weltwirtschaft und steigenden Rohstoffpreisen könnte sie ein Comeback feiern. Ähnliche Entwicklungen gab es bereits in den 70er-Jahren, die diese mögliche Überraschung statistisch untermauern.

Überraschung: Die Fed kürzt aggressiver Zinsen als erwartet

Außerdem möglich ist eine noch aggressivere Zinspolitik der Fed – in Bezug auf die Kürzungen. Hintergrund: Gerät die USA in eine Rezession, wird der amtierende Präsident Joe Biden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wahl verlieren. Sein Kontrahent Trump will allerdings vermutlich die Macht und Unabhängigkeit der Fed stark einschränken, weswegen die Notenbank für Biden agieren dürfte.

Überraschung: Globale Konflikte eskalieren weiter

Auch wenn es nicht zu wünschen ist, aber die Wahrscheinlichkeit für das weitere Eskalieren globaler Konflikte ist sehr hoch. Schaut man auf die verschiedenen Krisenherde in der Welt, so überrascht es schon fast, dass dort noch kein Krieg ausgebrochen ist.

Überraschung: Die Schuldenkrise trifft Unternehmen

Arg beschäftigen könnte Unternehmen im Jahr 2024 das Thema der Schulden. Gesteigerte Zinssätze sorgen für höhere Finanzierungskosten und könnten dementsprechend stark auf die Ergebnisse der Unternehmen drücken. Auch eine Insolvenzwelle, schlimmer als jene in 2023, ist nicht auszuschließen.

Überraschung: Weder Trump noch Biden werden 2024 zum Präsidenten

Die potenziell größte Überraschung des Superwahljahres 2024: Weder Trump noch Biden werden zum Präsidenten. Denn in einem Umfeld miserabler Umfragen für den demokratischen und juristischer Probleme für die republikanischen Anwärter könnte ein bis jetzt unbeachteter Kandidat der lachende Dritte sein.

