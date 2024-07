Wenn eine Aktie 252 Prozent steigt, dann ist sie für die meisten Analysten vor allem eines: Überbewertet und womöglich noch überkauft. Allerdings nicht dieser Wert für den Experten nach einem phänomenalen Anstieg noch weitere 92 Prozent an Kurspotenzial sehen. Sollten Anleger hier zuschlagen?

Einen Anstieg von 252 Prozent in einem Jahr zu schaffen ist unglaublich. Dass die Analysten allerdings im Anschluss daran noch 92 Prozent an Kurspotenzial sehen ist eine enorme Seltenheit. Doch bei dieser Aktie ist es der Fall:

252 Prozent Rendite und 92 Prozent Kurspotenzial

Denn die Aktie von GigaCloud Technology aus den USA hat eine massive Rallye hinter sich und laut den Experten weiterhin deutliche Upside. Konkret handelt es sich hierbei um ein Wachstumsunternehmen aus dem Bereich B2B E-Commerce Lösungen.

Was die Aktie für viele so attraktiv macht, ist das Wachstum und die Bewertung. So notiert der Mid Cap mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden US-Dollar auf Basis des 9,2-fachen Gewinns. Gleichzeitig konnte der Umsatz in diesem Jahr um 63 Prozent gesteigert werden.

Doch ist dieser Wert jetzt ein Schnäppchen, bei dem Anleger unbedingt zuschlagen sollten?

Jetzt bei dieser Aktie mit 92 Prozent Kurspotenzial zuschlagen?

Grundsätzlich erscheint die Aktie von GigaCloud auf dem jetzigen Niveau enorm attraktiv mit Blick auf die Bewertungsmetriken und die Einschätzung der Analysten. Allerdings sollten Anleger nicht zu unvorsichtig werden.

Denn gelingt es dem Unternehmen nicht, die Wachstumsraten aufrechtzuerhalten, könnte es einen deutlichen Abverkauf geben. Die Short-Quote von 13 Prozent auf den FreeFloat zeigt dabei deutlich, dass einige Marktteilnehmer schwierige Zeiten für den Konzern erwarten.

Dementsprechend kann sich jetzt zwar ein Blick auf die Aktie angesichts der Bewertung und des Wachstums lohnen, aber Anleger sollten nicht vergessen, die Risiken zu bedenken und sich bei einer spekulativen Position eventuell durch einen Stopp abzusichern.

