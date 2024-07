Diese Aktien bieten laut Ansicht der Analysten bis zu 252 Prozent an Kurspotenzial. Dabei handelt es sich um Nebenwerte (Small Caps), die kaum ein Anleger aktuell auf dem Schirm hat. Lohnt es sich, hier zuzuschlagen?

Besonders im Bereich der Nebenwerte bieten sich aktuell eine Menge Chancen, denn Small Caps sind in den vergangenen Jahren von der Börse nicht beachtet worden. Allerdings gab es in den vergangenen Handelstagen eine massive Kapitalrotation von hoch bewerteten Tech-Aktien hinein in Nebenwerte, sodass sich jetzt ein Blick auf Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung lohnen kann.

Analysten sehen bis zu 252% Kurspotenzial bei diesen Nebenwerten

Besonders interessant könnten dabei diese fünf Aktien sein, die laut Ansicht der Analysten bis zu 252 Prozent an Kurspotenzial bieten:

Powerfleet (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 72 Prozent)

Erster Wert ist die israelisch-amerikanische Powerfleet. Ein Anbieter von SaaS-Lösungen für das “Internet of Things”. Aktuell weist das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 28 Prozent und einen Verlust je Aktie von zwölf Cent aus.

Alta Equipment Group (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 79 Prozent)

79 Prozent Kurspotenzial sehen die Analysten im Schnitt bei dem Turnaround-Wert Alta Equitment, der ein Betreiber von Webseiten für den Verkauf von Spezialwerkzeug ist und sich bereits seit 1984 am Markt befindet.

Beyond (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 82 Prozent)

Der unprofitable und stark unter Druck stehende Online-Händler für Möbel Beyond hat laut Ansicht der Analysten eine realistische Turnaround-Chance. Konkret sehen die Experten im Schnitt 82 Prozent an Kurspotenzial.

GigaCloud Technology (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 95 Prozent)

Bereits 292 Prozent hat die Aktie von GigaCloud im vergangenen Jahr zugelegt, doch trotzdem sehen die Analysten noch immer 95 Prozent an Kurspotenzial für den Wert. Ursache: die enormen Wachstumsraten des Unternehmens.

Jasper Therapeutics (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 252 Prozent)

Sogar 252 Prozent Kurspotenzial sehen die Analysten bei Jaspar Therapeutics. Das Unternehmen forscht mit seinem Hauptmedikament Briquilimab an Stammzellen. Anwendungsfälle sind Krankheiten wie chronische spontane Urtikaria, myelodysplastisches Syndrom mit niedrigem bis mittlerem Risiko und Konditionierungsschemata für Stammzelltransplantationen.

