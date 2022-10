Die Aktien des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens Nel ASA legen heute kräftig zu. Das sind die Hintergründe für die Rally bei der Nel-Aktie. Von Matthias Fischer

Der Grund: Das Unternehmen mit Sitz in Oslo hat vom australischen Energieunternehmen Woodside Energy eine großen Auftrag über 600 Millionen norwegische Kronen (rund 58 Millionen Euro) erhalten. Der Vereinbarung zufolge wird Nel alkalische Elektrolyseure zur Erzeugung von Wasserstoff an Woodside liefern.





Analysten sind von dem Deal ziemlich angetan. So geht die US-Investmentbank Morgan Stanley davon aus, dass der Vertrag rund ein Viertel der Einnahmen im Jahr 2024 generieren könnte. Auch die US-Investmentbank Jefferies klatscht laut Beifall: Der Vertrag zeige, „dass die endgültigen Investitionsentscheidungen für Wasserstoffprojekte nach den jüngsten politischen Veränderungen, einschließlich des US Inflation Reduction Act, und der Preisdynamik zwischen Gas und erneuerbaren Energien, in die Auftragsbücher für Elektrolyseure einfließen sollten", zitiert die Wirtschaftsagentur Bloomberg Jefferies-Analystin Skye Landon. Die Aktie von Nel ASA kann im Gefolge des Auftrags deutlich steigen.

Nel ASA ist auch in dem Börse Online Grüne Zukunft Index (WKN DA0ABH) enthalten. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.