Diese drei Aktien mit einer Dividendenrendite von über 14 Prozent und einer monatlichen Ausschüttung sind beinahe schon ein MUSS für Dividendenanleger, die regelmäßig hohe Zahlungen erhalten wollen, möchte man meinen. Doch ist das wirklich so?

Hohe Dividenden, die monatlich ausbezahlt werden – das klingt für Anleger nach einem echten Wunschtraum. Doch bei einigen Aktien ist das tatsächlich der Fall, denn hier bieten sich teilweise zweistellige Renditen mit zwölf Zahlterminen pro Jahr.

Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob diese Titel ein Muss für einkommensorientierte Anleger sind oder ob die Vorstellung dieser “Eierlegenden Wollmilchsau” zu schön ist, um wahr zu sein.

Aktien mit Dividendenrendite bis 14% und monatlicher Zahlung

Zu diesem Zweck sollten Anleger einen Blick auf diese drei beliebten Aktien mit hohen Dividendenrenditen und monatlicher Zahlung werfen, um sich selbst ein Bild zu machen:

EPR Properties (Dividendenrendite: 7,4 Prozent)

Erster Wert ist die Aktie von EPR Properties, einem Spezial-REIT aus den USA fokussiert auf Freizeitimmobilien wie Themenparks & Co. Hier winken für Anleger aktuell 7,4 Prozent, die monatlich gestückelt ausbezahlt werden.

Doch trotz der hohen Ausschüttungen sieht es performancetechnisch nicht allzu gut aus. Der REIT hat in der Corona-Krise 75 Prozent an Wert verloren und sich seitdem noch nicht vollständig von diesem Absturz erholt. Denn nach Corona haben besonders die hohen Zinsen das Unternehmen belastet.

Ellington Financial (Dividendenrendite: 12,4 Prozent)

Deutlich mehr Dividendenrendite winkt bei Ellington Financial mit 12,4 Prozent. Diese hohen Ausschüttungen erreicht das Unternehmen durch gehebelte Investments in besicherte Hypothekenkredite.

Doch genau in dem Geschäftsmodell liegt das Risiko. Durch den hohen Anteil an Fremdkapital gab es in der Branche häufig Pleiten und massive Drawdowns, wenngleich sich Ellington Financial im Vergleich dazu gut behaupten konnte.

AGNC Investment (Dividendenrendite: 14,1 Prozent)

Ein ähnliches Bild wie bei Ellington zeigt sich bei dem bei Anlegern beliebten Wert AGNC Investment, der ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt.

Anleger liegen aktuell kurstechnisch bei AGNC rund 50 Prozent seit dem Börsengang des Unternehmens hinten, allerdings auf Basis des Total Returns (inklusive der Dividende) dennoch signifikant im Plus.

