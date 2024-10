Der bekannte deutsche Fondsmanager Stefan Risse von ACATIS verrät, welche Anlageklasse Anleger aktuell vollkommen vernachlässigen, nach welchen Kriterien sein Haus jetzt die besten Aktien auswählt und warum der Oktober noch sehr gefährlich an der Börse werden kann.

"Man muss schon ganz eindeutig sagen, die Nebenwerte sind eine Thematik, die man sich mal angucken sollte", sagt Stefan Risse, Kapitalmarkt-Experte bei der Fondsgesellschaft ACATIS. Und Risse fährt fort: "Nebenwerte-Aktien sind aktuell im Gegensatz zum breiten Markt überhaupt nicht überbewertet. Die sind historisch sogar unterbewertet."

Doch auf welche Nebenwerte-Aktien würde er dann setzen?

Fondsmanager: Diese Nebenwerte-Aktien würde ich kaufen

"Small Cap-Aktien in den USA und in Europa sowieso würde ich mir genau anschauen", sagt Risse. Und er ergänzt: "Ich würde mir die Aktien aber selektiv anschauen und kaufen und nicht einfach einen breiten ETF kaufen. Und wir haben da so einige spannende Nebenwerte-Aktien gesichtet bei ACATIS." Dazu gehören laut Stefan Risse kleinere Unternehmen, die auch gute Geschäftsmodelle haben und die gleichzeitig günstiger sind. Und so schließt er: "Das ist ein Thema, was, glaube ich, momentan ganz spannend ist."

Und nach diesen Kriterien sucht die Fondsgesellschaft aktuell die besten Aktien aus:

"Der freie Cash-Flow ist für uns immer eine extrem wichtige Kennzahl", erläutert Fondsmanager Stefan Risse. Und er erklärt: "Denn der Gewinn kann manchmal eben auch täuschen. Es gibt ja durchaus zu-oder Abschreibungen, die gewinnwirksam sind. Und wenn wir auf Gewinne schauen, dann schauen wir immer auf den Netto-Gewinn. Denn dieses Ebitda, also Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen: Da hat Charlie Munger, der verstorbene Partner von Warren Buffett, vor einem knappen Jahr gesagt: "I call it bullshit earnings." Ich nehme so lange Kosten runter, bis ich ein positives Ergebnis habe."

Doch Stefan Risse erklärt, dass auch noch weitere Faktoren wichtig sind. Denn er sagt: "Dann ist sicherlich auch die Kennzahl Return on Capital Invest (ROCI) also die Eigenkapitalrendite wichtig. Und wir achten immer auch auf die Marktstellung, dass ein Unternehmen wächst. Das heißt, was für Wachstumsraten habe ich im Vergleich zur Branche?"



Warum Stefan Risse noch im Oktober einen Abverkauf fürchtet, warum er den MSCI World ETF als Gefahr sieht und welche Aktien ACATIS aktuell spannend findet, das sehen Sie jetzt direkt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

