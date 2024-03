Die Rallye an den Märkten hält bereits seit Oktober 2023 an und trotzdem könnte dies erst der Beginn einer noch größeren Aufwärtsbewegung gewesen sein. Das steckt dahinter:

Viele Anleger und Analysten sind sich einig, dass die Märkte inzwischen viel zu heiß gelaufen sind. Doch diese Entwicklung könnte noch für viel weiter steigende Kurse sorgen:

Darum könnte die Rallye am Aktienmarkt erst noch beginnen

Denn aktuell befinden sich Rekordsummen an Geldern in US-Staatsanleihen und Geldmarktfonds, die an der Seitenlinie geparkt zum jetzigen Zeitpunkt hohe Zinsen kassieren. Letztere werden allerdings auf absehbare Zeit deutlich absinken und sich anschließend auf die Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten begeben.

Real Investment Advice Geldmarkt vs S&P500

Zumindest ein Teil dieser Liquidität dürfte dann zurück in den Aktienmarkt fließen und dementsprechend für weiter steigende Kurse sorgen.

Kein Crash an den Märkten

Allerdings ist das nicht der einzige positive Aspekt für die Märkte. Denn Anleger könnten bereits früher beginnen auf Aktien, statt auf Cash zu setzen.

Hintergrund: Kommt es zu einem Dip am Markt, dann können diese Gelder womöglich für Nachkäufe verwendet werden und die Börse stabilisieren. Abverkäufe könnten dementsprechend zumindest in einem gewissen Maß nach unten gecapt sein.

So weit kann die Aktienrallye gehen

Unterstützt werden diese Thesen zusätzlich durch Studie von Yardeni Research, die unter anderem auf Basis dieser Annahmen ihr Jahresendziel für den S&P500 nach oben korrigiert haben. Auch Goldman Sachs nannte dies als eines der Argumente für weiter steigende Kurse. Am Montag änderte die Investmentbank ihr Kursziel für den amerikanischen Leitindex sogar auf satte 6.000 Punkte. Was dahintersteckt erfahren Sie in diesem Artikel.

