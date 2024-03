Die Märkte sind in diesem Jahr bereits stark angezogen und haben mehrfach neue Höchststände erreicht. Doch die Analysten von Goldman Sachs sind sich sicher: Der Markt kann 2024 noch deutlich weiter steigen.

Blick man zurück auf die Rallye am Aktienmarkt seit Ende Oktober 2023, so erscheint die rasche Aufwärtsbewegung fast schon unrealistisch. Trotzdem sind sich die Experten der Investmentbank Goldman Sachs sicher: Der Markt kann 2024 noch viel weiter steigen.

Goldman Sachs überrascht Anleger

Denn in einer neuerlichen Studie haben die Analysten ihr Kursziel für den S&P500 für 2024 für ihr bullisches Szenario deutlich erhöht. Laut dem Experten David Kostin dürfte der Markt bis auf 6.000 Punkte ansteigen, statt wie bisher erwartet auf 5.200 Punkte (Ziel bereits erreicht).

Auf Basis dieser Annahme dürfte dies ein Aufwärtspotenzial für den S&P500, mit seinem aktuellen Stand bei 5234 Punkten, von 14,3 Prozent bedeuten. Doch was kann dafür sorgen, dass der Markt wirklich noch so deutlich anzieht?

Kann der Markt wirklich noch so weit steigen?

Zumindest Goldman Sachs ist überzeugt davon, denn aktuell sehen die Analysten keine Blasbildung an den Märkten. Hintergrund: Die Bewertung des S&P500 liegt statistisch weiter unterhalb der Top zehn Prozent der jemals erreichten Werte. Dazu liegt der Fokus der Investoren weiterhin klar auf Profitabilität.

Ein weiterer Faktor: Geldmarktfonds, die aktuell Gelder auf Rekordniveaus verwalten. Dieses Kapital dürfte laut Goldman Sachs zumindest in Teilen in den Aktienmarkt fließen, sollten die Zinsen in absehbarer Zeit sinken.

Der Markt hat 2024 noch Potenzial

Auf Basis dieser Entwicklungen sind weiter steigende Kurse tatsächlich möglich. Ob die optimistischen 6.000 Punkte von Goldman Sachs aber erreicht werden, ist zumindest auf Basis der noch wackeligen Weltwirtschaft zumindest fraglich.

Trotzdem gibt aktuell es einige Gründe für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, was für Investoren bedeutet: Dabei bleiben und langfristig denken.

Lesen Sie auch:

ETFs: Diese Probleme hat der MSCI World und so können Anleger besser investieren

Oder:

Kurschancen bei Übernahmekandidaten: Sind Puma, HelloFresh & Co. als nächstes dran?