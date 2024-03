Aktuell bewegen sich Aktien von Rekordhoch zu Rekordhoch. Allerdings stellt sich die Frage, wann die Korrektur kommt. Egal, wann sie kommt, diese Aktien können Anleger dann sorgenfrei nachkaufen:

In der momentanen Rallye-Phase an den Märkten sind viele Aktien teuer geworden und Investoren werden von den hohen Bewertungen abgeschreckt. Allerdings dürfte früher oder später eine Korrektur an den Börsen stattfinden, nicht zuletzt um die Basis für eine weitere Aufwärtsbewegung zu bilden.

Aktien wie Microsoft, Berkshire & Co. kaufen, wenn die Börsen fallen

Dementsprechend dürften einige Titel abwerten und könnten dann eine Einstiegsgelegenheit für Investoren bieten. Daher lohnt es sich, diese Aktien jetzt auf der Watchlist zu haben:

Berkshire Hathaway (KGV: 21,7)

Eine wahre Aktie für die Ewigkeit ist Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Warren Buffett, das solide diversifiziert und aufgestellt ist. Kommt es zu einem Dip, kann man bei den Anteilsscheinen des Orakels von Omaha dementsprechend zuschlagen.

Microsoft (KGV: 36,1)

Die Aktien von Microsoft sind wegen des Hypes um künstliche Intelligenz und ChatGPT heiß gelaufen. Kommen die Anteilscheine in der Bewertung vielleicht deutlich herunter, dann haben Investoren eine zweite Chance sich mit den Papieren des BigTech-Konzerns für die Zukunft einzudecken.

Visa (KGV: 28,9)

Der Zahlungsdienstleister Visa hat ein ultrastabiles Geschäftsmodell und agiert in einem Duopol zusammen mit Mastercard. Nicht zuletzt wird die Aktie aus diesem Grund mit einem KGV von 28,9 bewertet. Bei einem Rücksetzer könnte der Wert ebenfalls für Value-Investoren interessant sein.

LVMH (KGV: 27,8)

Getroffen von der Konsumflaute im Luxussektor? Nicht die Holding LVMH von Bernard Arnault. Diese zeigt sich trotz der Probleme der restlichen Branche extrem stabil, primär aufgrund ihres breiten Markenportfolios. Bei einer Korrektur könnte sich daher die ideale Gelegenheit bieten, sich hier zu beteiligen.

