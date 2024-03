Deutschland gilt zumindest vom Ruf her als ein Land der Sparer. Doch wie viel sparen die Deutschen wirklich pro Monat? Und zu welchem Vermögen könnte dieses Geld an der Börse wachsen, wenn man es langfristig investiert?

Deutsche sind zwar zumindest vom Ruf her keine Sparweltmeister wie die Chinesen, genießen aber zumindest laut gängigen Vorurteilen das Ansehen, den Cent gerne zweimal herumzudrehen. Eine neue Erhebung des Statistischen Bundesamtes hat nun gezeigt, wie viel die Bürger der Bundesrepublik im Durchschnitt sparen:

So viel Geld sparen Deutsche

Selbst die Inflation und die gestiegene Unsicherheit in Deutschland hat 2023 nicht dazu beigetragen, dass weniger gespart wurde. Wie die neusten Daten zum Sparverhalten zeigen, legten die Deutschen im vergangenen Jahr im Schnitt 260 Euro zur Seite. Dies entspricht rund 11,1 Prozent des verfügbaren Einkommens.

Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf dem vierten Platz. Nur die Niederlande, die Schweiz und Schweden haben eine noch sparsamere Bevölkerung.

Allerdings nützt das viele Sparen in Zeiten von Inflation recht wenig und besonders wenn die Zinsen wieder fallen, liegt das Kapital vieler Deutscher in ihren Lieblingsprodukten wie Lebensversicherungen und Bausparverträgen brach. Doch was, wenn man diese Summe am Kapitalmarkt investieren würde?

Zu diesem Vermögen können Sie es damit an der Börse bringen

Denn mit einer durchschnittlichen Rendite von sieben Prozent pro Jahr trotz aller Crashs und Krisen waren Aktien in der Vergangenheit das ertragreichste Asset überhaupt. Sollten sich die Renditen der Vergangenheit fortschreiben, dann würden Sparer mit 260 Euro monatlich je nach Anlagezeitraum folgendes Vermögen aufbauen:





15 Jahre: 81.375,31 Euro

20 Jahre: 132.755,70 Euro

25 Jahre: 204.819,36 Euro

30 Jahre: 305.892,36 Euro

35 Jahre: 447.652,48 Euro

40 Jahre: 646.478,38 Euro





Dabei zeigt sich: Wer früher anfängt, der kommt wegen des Zinseszinseffektes auf ein noch größeres Vermögen. Geht man nun noch davon aus, dass sich die Sparquote mit den Jahren mit der Inflation um zwei Prozent p.a. steigert, so ergeben sich folgende Summen:





15 Jahre: 91.524,93 Euro

20 Jahre: 154.385,11 Euro

25 Jahre: 245.257,61 Euro

30 Jahre: 375.700,67 Euro

35 Jahre: 561.954,63 Euro

40 Jahre: 826.829,84 Euro

