Ab dem 8. November dürften die Börsen deutlich steigen – zumindest wenn es nach der Vergangenheit geht. Warum wir diese steile These haben und wie Sie profitieren können.

Am 8. November finden sie statt – die Midterm Election in den USA. Und dieses Event - bei dem das gesamte Repräsentantenhaus und ein Teil des Senat, sowie Gourverneure in den USA gewählt werden - hat gravierende Auswirkungen auf die Börsen.

„[D]er S&P 500 ist im Jahr nach jeder einzelnen der 19 Midterm-Wahlen seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegen, und kein einziger Fall verzeichnete eine negative Rendite“, bemerkte Jim Reid, Global Head of Credit Strategy bei der Deutschen Bank.

2 Gründe für die Aktienrally nach den Midterm Elections

Die folgende Grafik zeigt bis zur gestrichelten Mittellinie die Entwicklung des S&P 500 in den Tagen vor der Wahl und danach. Der graue Bereich zeigt die insgesamte Schwankungsbreite des S&P 500 in dieser Zeit an und die blaue Linie ist der Durchschnitt. Und so ist ganz klar erkennbar, dass die Performance der US-Aktien vor der Wahl sehr dürftig ist, danach aber fast immer positiv.

Deutsche Bank Midterm S&P 500

Und zu diesem Ergebnis kommt auch US Bank: „Der S&P 500 Index hat sich im Jahr vor den Zwischenwahlen historisch unterdurchschnittlich entwickelt. Die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P 500 in den 12 Monaten vor einer Zwischenwahl beträgt 0,3% – deutlich niedriger als der historische Durchschnitt von 8,1%.“ Doch US Bank fügt hinzu: „Die Zeit nach den Zwischenwahlen ist eine ganz andere Geschichte. Der S&P 500 hat sich in der Vergangenheit in den 12 Monaten nach einer Zwischenwahl mit einer durchschnittlichen Rendite von 16,3% besser entwickelt als der Markt. Dies gilt insbesondere für die ein- und dreimonatigen Zeiträume nach den Zwischenwahlen, die in der Vergangenheit deutlich besser abgeschnitten haben als Jahre, in denen es keine Zwischenwahlen gab.“

Und dies zeigt auch diese Übersicht:

usbank.com Midterm Elections

So profitieren Anleger von den Midterm Elections

Für Anleger bedeutet dies also: Statistisch gesehen dürften die Börsen nach dem 8. November steigen. Die Auswertung bezieht sich vor allem auf den S&P 500, weswegen Anleger mit einem ETF auf diesen Index locker profitieren können. Dafür eignet sich der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (WKN: A0YEDG) oder der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (WKN: A1JX53).

Aber auch Anleger, die auf einen MSCI World ETF setzen, dürften uneingeschränkt von der kommenden Rally profitieren. Schließlich befinden sich auch in diesem ETF sehr viele US-Aktien. Und wenn sich die US-Börsen gut entwickeln, laufen auch die meisten anderen Börsen auf der Welt gut.

Anleger dürfen sich also berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass ihre Aktien bald deutlich besser performen.